Prodis inaugura nou llars i tallers al barri de Torre‑sana de Terrassa

"Llista d'espera inacceptable"

Ara sí, 44 usuaris deja disposen de la seva llar a. Dos anys després del trasllat al parc Guernika, al barri de, l'entitat del tercer sector ha inaugurat oficialment lesque disposa en el marc del seu projecte d'atenció residencial a persones amb discapacitat intel·lectual i paràlisi cerebral.En un acte aquest dimecres al matí amb ell'entitat del tercer sector ha demanat més col·laboració de les institucions per tirar endavant els projectes que consideren "vitals" per les persones amb discapacitat.La seva directora,, ha insistit en el "canvi de model" que representen aquestes llars, ja que fugen de les grans residències. "Sónpetits amb un", ha destacat. "Darrere del projecte hi ha la casa de persones amb projectes de vida als quals no sempre podem donar resposta", ha lamentat la directora de l'entitat.En aquest sentit, ha destacat que amb les noves 44 places, la ciutat ja en disposa de 74, però que no són suficients per cobrir la demanda existent. A Terrassa unté algun tipus de discapacitat i actualment la"Tenim una llista d'espera en l'àmbit de la dependència que és inacceptable", ha asseverat el conseller de Drets Socials. En aquest sentit, Campuzano ha dit que la Generalitat activarà 2.000 places noves per a gent gran i persones amb discapacitat i tambéFa dos anys 38 usuaris de Prodis ja viuen en aquests habitatges de Torre-sana però les sis places que restaven no s'havien pogut adjudicar per "temes burocràtics pel que fa al concert" ha explicat l'alcalde,. Una situació "que ens ha entristit" ha manifestat Balcells qui ha afegit que "a vegades tenim la sensació de" perquè com a societat "encara no hem aconseguit garantir un futur prou digne a les persones amb discapacitat".No obstant això, Ballart s'ha felicitat de la "" de les diferents institucions i el tercer sector per tirar endavant aquest projecte. En la mateixa línia s'ha pronunciat el conseller qui ha manifestat que "l'exemple de l'aliança amb Prodis a Terrassa de ha de sercom una taca d'oli"."No hauríem tingut la capacitatni desense l'aliança amb Prodis", ha destacat Campuzano que el model a seguir passa per fer-ho de la mà de les entitats arrelades a la ciutat amb els professionals que van més enllà de la feina.