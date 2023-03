Tot el que has de saber de les eleccions municipals del 28-M de 2023 a Terrassa

Candidatures a l'alcaldia de Terrassa

Quan comença la campanya i quan es vota

Fins quan puc votar per correu?

Qui pot votar a les municipals de Terrassa?

Resultats de les darreres eleccions municipals a Terrassa (2019)

Terrassa 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 156.118 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 95.766 61,34% Abstencions: 60.357 38,66% Vots nuls: 244 0,25% Vots en blanc: 408 0,43% Partit Vots % Regidors

El pròximdecidirà el futur polític dels pròxims quatre anys i qui serà el pròxim alcalde o alcaldessa de la ciutat. Una decisió que recau en mans de la ciutadania i que a continuació es detallen tot allò que necessites saber. Enguany a Terrassa bona part de les candidatures estan protagonitzades per dones. És la primera vegada a la història que es produeix un fet similar, ja que sempre havia estat majoria d'homes. És doncs, la primera vegada que hi ha una opció real que Terrassa podria tenir lade la seva història.Per partits, els candidats que actualment tenen representació al govern local són:, actual alcalde (Tot per Terrassa);, regidora (PSC);tinenta d'alcaldia (ERC);, regidora (Cs); i, regidora (Junts). A banda d'aquestes, per part dels altres partits que recentment havien tingut representació plenària són:(Terrassa en Comú Podem);(PP) i(CUP).La campanya de les eleccions municipals arrencarà la matinada del. És a dir que a les 00h d'aquest dia oficialment els partits arrencaran dues setmanes plenes d'actes i els mítings polítics per aconseguir que el màxim nombre de ciutadans els facin confiança a les urnes.El divendres 26 serà l'últim dia de campanya i el dissabte 27 serà el dia de reflexió. El dia clau serà el. Des de primera hora del matí i durant tot el dia, els terrassencs censats estaran cridats a les urnes per decidir el futur polític de la ciutat.La sol·licitud del vot per correu es pot fer des del mateix dia de la convocatòria de les eleccions municipals. Malgrat que ja se sap que seran el pròxim 28 de maig, el govern espanyol no publicarà el decret de convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) fins al 4 d'abril. Serà a partir d'aquell moment i fins alquan es podrà presentar la sol·licitud.Un cop tramesa la sol·licitud de vot, serà rebuda per l'Oficina del Cens Electoral, qui a partir del 8 de maig i fins al dia 21 de maig serà l'encarregada d'enviar la butlleta a cadascú de les persones que hagin demanat el vot de manera telemàtica. La data límit per entregar el vot dins del sobre a una oficina de Correus serà el, justament quatre dies abans de les eleccions. Qualsevol butlleta que es faci arribar passada la data límit no serà acceptada.Poden votar tots els ciutadans espanyols majors d’edat inscrits en el cens electoral i també les persones estrangeres residents a Terrassa. Aquestes segones poden tenir nacionalitat de la Unió Europea o d'un dels 13 països amb acord de vot.Els països amb acord de vot són: Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Corea del Sud, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit, Trinitat i Tobago, Xile. Els comicis de fa quatre anys van suposar un daltabaix a la tendència política de la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants. Per primera vegada des de la instauració de la democràcia,L'alcaldia doncs, va passar del PSC al partit municipalista,, que l'exalcalde socialista,, va fundar després de trencar el carnet del partit per l'aplicació de l'article 155.D'aquesta manera, Ballart va escombrar els vots de socialistes i comuns i es va erigir com la força més votada amb 10 regidors. La segona força va ser elque es va quedar amb 7 representants públics, seguitamb 5 regidors que van servir per formar un govern de majoria absoluta. Cs va mantenir-se amb 3 regidors i Junts, amb 2.El sorpasso de Ballart juntament amb la separació entre comuns i Podem va eliminarde l'àgora electoral i també va escombrar l'únic representant de lai del, passant de set forces a cinc.