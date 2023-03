LaTorre et convida a «Buffalo Bill» amb Raquel Sans i Ramon Madaula

Bases del Sorteig

El termini per participar es tancarà el dijous 16 de març a les 10.00 h.

Un cop fet el sorteig, LaTorre contactarà per mail amb el guanyador, que haurà de confirmar l'acceptació del premi. Si no respon, es passarà al següent de la llista.

Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu latorre@latorredelpalau.cat.

L'actori la periodistaprotagonitzen, una surrealista entrevista on viatjaran de les grans planures delde finals del segle XIX. Un espectacle d'aquest cap de setmana aMònica Bofill torna a dirigir Madaula, ara en un diàleg on es desgranen els motius pels quals l’ideal d’home rude i viril que encarnava Buffalo Bill no va entusiasmar la Barcelona de l’època.Per la seva banda, Raquel Sans, periodista, presentadora del telenotícies de TV3, necessita entendre Buffalo Bill. Entendre com un pastor de vaques va arrossegar masses, com va triomfar arreu del món, com l’alta societat l’adorava i per què a Barcelona la reacció no va ser l’esperada.sortejaper anar a veure l'espectaclea LaFACT Cultural Terrassa. El sorteig es farà dijous 2 de març a les 10 h.