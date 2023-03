Torna la jornada per donar sang dels bombers

Després de tres anys de pandèmia, aquest dissabte, 18 de març, torna la tradicionalSerà, com sempre, ali hi haurà activitats durant tot el dia. Entre d'altres, es farà una exhibició de vehicles de Bombers, simulacionsi activitats dinamitzades per diferents entitats culturals de la ciutat.Tothom qui vulgui donar sang ho podrà fer des de lesi es podrà reservar cita a la pàgina web del Banc de Sang i Teixits o simplement acostar-se a la zona de donacions. L'objectiu d'enguany és superar lesEn roda de premsa, l’hematòloga responsable delAnny Jaramillo, ha explicat que les donacions d'abans de Setmana Santa són clau per mantenir les reserves de sang. "És una època que les donacions baixen però les necessitats als hospitals són les mateixes".Pel caporal dels Bombers de la Generalitat,, aquest dissabte "recuperarem la" i la campanya Els bombers i les bomberes t'acompanyen a donar sang serà una vegada més, un espai on la solidaritat, la música i la cultura s'entrellacin. "Si no pots o no vols donar sang, fes que algú vingui", ha manifestat Casas.Per la seva banda, la regidora de Salut,ha remarcat que enguany el fil conductor de la jornada "és la il·lusió de tornar-ho a celebrar. És donar la possibilitat de viure, necessitem sang,i garantir l’assistència als hospitals".