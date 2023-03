Junts per Terrassa critica la «passivitat i incompliments» del govern

presenta 51 propostes en el ple de l'estat de la ciutat d'aquest divendres per reiterar aquelles accions que des del partit consideren imprescindibles per "millorar la qualitat de vida" de la ciutadania.Un ple d'estat de la ciutat que arriba dos mesos abans de lesdel pròxim 28 de maig. Aquest és el tercer que es farà en un mandat que segons Lluís ha estat marcat perque "es tradueixen sistemàticament en una pèrdua d'oportunitats dels terrassencs".En roda de premsa, candidata, ha expressat que aquesta legislatura han estat "quatre anys malbaratats" i ha assegurat que de lesque presenten, 27 ja s'han aprovat, però no s'han tirat endavant."No volem un govern que es basi en fotografies i amb grans titulars" i "estem davant d'un", ha criticat Lluís qui considera que fa falta "ambició, bon govern i fer ciutat".Lluís ha recordat que l'any 2021, just després de la pandèmia es va consensuar un text amb 13 accions, però "no han tingut una materialització amb el benestar" de la ciutadania. L'any 2022 el ple va aprovar 22 dels 25 acords que van presentar i enguany, de la suma dels 51 punts,Els eixos de les propostes de Junts van en la línia dels ja presentats amb anterioritat i d'acord també amb el programa electoral que estan treballant i es basen en laEntre les noves propostes destaquen laque ha definir l’estratègia a llarg termini per complir amb els criteris de sostenibilitat i medi ambientals; instal·lar; augmentar i millorar l’oferta deTerrassa-Barcelona (Campus Universitari);dels vianants d’aquells carrers que on s'han augmentat les noves àrees de vianants, s’ha augmentat (carrer del Passeig, Topete, Garcia Humet, St. Antoni i Mas Adei); redisseny de laurbans amb l’objectiu de convertir-la en una xarxa veritablement intermodal; seguiment per a l’execució de la; desenvolupar, juntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Campanya "; incrementar la dotació econòmica delde Terrassa; i finalitzar el Pla Director de Comerç.A més a més, inclouen dos punts pels quals "sentim vergonya". Un d'ells és la necessitat de donar, "cal que es contestin". I l'altre és demanar l'execució dels acords i propostes de resolució amb la dotació pressupostària. "No pot ser que el que s'aprova al ple quedi en paper mullat", ha conclòs Lluís.