La ministra de Treball, protagonista de la campanya dels comuns a Terrassa

Els comuns es preparen per tornar a tenir representació a l'Ajuntament de Terrassa i aquests dies han engegat una campanya visible al carrer on ladona suport a la candidata,Des deapel·len a la necessitat de tenir representants al govern de l'estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya per "fer polítiques valentes que impactin a Terrassa, millorant la vida de la gent".Sota el títolla imatge de la campanya "evoca a la feina conjunta que podem fer" des de les diferents institucions. Petit ha destacat la feina que el partit està fent en termes de polítiques socials i laborals.Aquestes setmanes el partit farà diversos actes i reunions amb entitats i amb moviments socials i agents actius de la ciutat. "No deixarem de batallar, al govern de l'estat i a l'Ajuntament per aconseguir unaque reguli el preu dels lloguers, per evitar un dels problemes més greus que pateix una part molt important de la ciutadania de Terrassa i de la resta de ciutats, amb pujades abusives dels lloguers" ha recordat l'alcaldable.Finalment, petit ha destacat que el futur de la ciutat. "El què pot semblar utòpic i bucòlic, no és més que, a l'hora de la veritat un absolut desavantatge respecte a la resta de ciutats que sí que tenen canals directes i relacions permanents amb la resta d'esferes institucionals per on passen moltíssimes de les decisions que afecten Terrassa".