La Masia Els Bellots donarà servei a les empreses abans de l’estiu

Laentrarà en funcionament com a nou centre de serveis a les empreses i les activitats econòmiques abans de l'estiu. Les obres de remodelació de l’edifici ja han acabat i ara només queden pendents les connexions a algunscom el d’internet, i la col·locació del mobiliari i la previsió és que en els pròxims mesos.L’equipament funcionarà com aamb especial atenció als polígons industrials. Comptarà amb espais per a serveis interns del mateix ajuntament i altres pensats per a poder ser usats per a empreses i les diverses associacions de polígons de la ciutat.Funcionarà de manera complementària a l’edifici del Vapor Gran on actualment hi ha diversos serveis de l’àrea deA falta d’acabar de perfilar els serveis que se situaran a un lloc i l’altre, la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín, ha explicat aquest divendres que la idea és que a la Masia Els Bellots aquests serveis estiguin més enfocats a laAixí, el nou centre oferirà a empreses i entitats espais per ai intercanvi de coneixement,, xerrades, i presentacions de productes. Quant a serveis, s’hi oferirà formació especialitzada, aentre altres, amb un servei específic per fomentar la interrelació entre les associacions de polígons de la ciutat.La rehabilitació de la Masia Els Bellots forma part del programa de modernització dels(PAES) de Terrassa. Les obres de reforma van començar la primavera de l’any 2021 i han comptat amb una inversió total d’sufragats en part per una subvenció de la Diputació de Barcelona per valor d’1,5 milions d’euros.