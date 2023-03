​Condemnen a 15 mesos de presó un veí de Terrassa per maltractament animal

El jutjat penal número dos de Terrassa ha dictatque tenia cinc gossos abandonats. Els fets van passar el mes de maig del 2019 quan a casa seva van trobar cinc gossos de raça Dogo Alemany i Braco en estat d’abandonament, malnutrició, amb caquèxia evident i infestats de paparres.De fet, un d’ells va haver de ser ingressat a l’Hospital Veterinari de la UAB onal cap d’uns dies a conseqüència d’una úlcera que havia perforat el seu intestí. L'acusat, a banda de la presó, la condemna també contempla tres anys d'inhabilitació per la tinença d’animals.L'Associació animalista(DAP) va actuar a acusació popular i ara presentarà undavant l’Audiència Provincial de Barcelona, ja que considera que la condemna hauria d’haver estat per quatre delictes de maltractament animal i un delicte de maltractament animal amb resultat de mort, el que comportaria unaa la imposada.No obstant això, des de l'associació animalista consideren que aquesta sentència és unaperquè "les problemàtiques personals i econòmiques no poden servir com a excusa exculpatòria".