La Cecot acompanyarà les pimes en la implementació d’estratègies d’igualtat

Laja disposa d'unaamb l'objectiu de posar a l’abast de les empreses catalanes serveis d’assessorament, consultoria i formació sobre igualtat.El president de Cecot,, ha afirmat que "és una aposta estratègica de la Cecot, ja que es focalitza en elements transversals que han de traslladar-se a totes les empreses i que no només és un repte per a l’empresariat, sinó que va en línia amb les demandes d’una”.Documents com el, el registre retributiu i elja formen part del dia a dia de les empreses. En quins casos són obligatoris, quines característiques han de tenir, la seva redacció i de quina manera han de presentar-se davant l’administració són algunes de les respostes que la Cecot ofereix, a partir d’ara, a les seves empreses.És important que la societat en el seu conjunt tinguem una actitud proactiva i compromesa amb la promoció dei prenguem mesures efectives “tenint en compte les casuístiques i dinàmiques dels diferents agents econòmics i socials que s’interrelacionen”, ha afegit Panés.L’acte, presidit per Xavier Panés Sancho, president de la Cecot, ha estat moderat per, secretari general de l’entitat i ha comptat amb les intervencions de, subdirectora general de Planificació i Desplegament de Polítiques d’Equitat i Corresponsabilitat de la Generalitat de Catalunya, la segona tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Terrassa,. La presentació tècnica ha anat a càrrec de l’equip d’assessorament en igualtat, Pere Ejarque i Laia Sabater.