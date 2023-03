«M'he sentit espantada i assetjada»: li posen quatre multes en 20 minuts a la C‑58

Un minut i el cotxe policial se m’ha posat al darrera i m’han fet llums. He disminuït la velocitat i m’han avançat i han posat la sirena fent-me parar. He parat al seu darrera a la calçada i ha vingut un dels dos a demanar-me el carnet. — Marc Ferrer (@ferrer_marc) March 7, 2023

Una conductora ha denunciat a les xarxes que elsEn un fil la noia explica detalladament el que li va passar la nit de dilluns a dimarts. La noia explica que els agents van mantenir unai expressa que es va sentirEls policies la van fer aturar a l'autopista fins a quatre vegades i li van posar multes per un valor deLa primera va ser "per circular pel carril del mig entorpint la circulació", quan la noia al·lega que no hi havia trànsit i estava adelantant, a les 23:52 h.La segona, a les 00:01 h, li posen "per no obeir les ordres dels agent de l’autoritat en servei de regulació de trànsit”. Ella assegura que no va fer malament i va fer laamb resultat negatiu.La tercera multa arriba a les 00:05 h per circular amb els llums de darrere apagats. Ella explica que amb els nervis, just quan es va incorporar no els va encendre.Finalment, la quarta multa a les 00:11 h ha estat per no posara l'hora d'incorporar-se. Finalment, va sortir de l'autopista i els mossos van seguir de llarg."Sempre he confiat en els Mossos d’Esquadra. Permeteu-me que ara dubti de la professionalitat d’aquests dos agents i que algú pugui justificar la seva actitud. Sóc una bona persona. Avui m’he sentit, per qui ha de vetllar per la meva seguretat", finalitza la denúncia.