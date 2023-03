Detenen el líder d’un grup criminal que estafava des de Terrassa fent‑se passar per treballador d'un banc

Agents de la Guàrdia Civil han detingut un noi de 20 anys com a líder d'un grup criminal que, Castellar del Vallès i Montornès.El detingut es feia passar peli utilitzava la usurpació d’identitat per cometre l'estafa. En concret, va aconseguir robarde compres en línia. Se li atribueix un delicte dL'estafador trucava a la víctima i li proporcionava dades sobre l’estat del compte bancari que, en principi, només podia conèixer el banc i el titular. En la conversa, l’advertia que hi havia una sèrie de càrrecs i accessos al seu compte d’origen fraudulent i li sol·licitavaL’estafat, un veí de Benifaió (València), va denunciar els fets ara fa un any. Els agents van seguir el rastre dels estafadors i va assenyalar quatre persones com els possibles autors dels fets. A banda del detingut,però tots quatre estan acusats de perpetrar l’estafa i de moure els diners a través de diferents comptes bancaris per dificultar la seva relació amb l'engany.