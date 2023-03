Les pel·lícules dels Oscars, al Cinema Catalunya

La cartellera dels Oscars

Los Fabelman : Divendres, dissabte i dijous a les 16.30 h i a les 19.00 h. Diumenge a les 16.30 h i a les 19.00 h (aquesta segona amb VOSE) i dimecres a les 16.45 h.

19.00

: Divendres, dissabte i dijous a les 16.30 h i a les 19.00 h. Diumenge a les 16.30 h i a les 19.00 h (aquesta segona amb VOSE) i dimecres a les 16.45 h. 19.00 Ellas hablana: Divendres a les 22.15 h amb VOSE, dissabtes a les 19.25 h, diumenge a les 16.50 h, dimecres a les 19.40 h amb VOSE i dijous a les 22.15 h.

Divendres a les 22.15 h amb VOSE, dissabtes a les 19.25 h, diumenge a les 16.50 h, dimecres a les 19.40 h amb VOSE i dijous a les 22.15 h. Todo a la vez en todas partes: Divendres a les 19.25 h, dissabte a les 21.35 h, diumenge a les 19.25 h amb VOSE i dijous a les 19.25 h.

Divendres a les 19.25 h, dissabte a les 21.35 h, diumenge a les 19.25 h amb VOSE i dijous a les 19.25 h. El triángulo de la tristeza : Dijous a les 21.50 amb VOSE i dissabte i dijous a les 21.50 h.

: Dijous a les 21.50 amb VOSE i dissabte i dijous a les 21.50 h. EO : divendres i dissabte a les 17 h, dimecres a les 17.30 i dijous a les 17.10 h.

: divendres i dissabte a les 17 h, dimecres a les 17.30 i dijous a les 17.10 h. Musical Fama: dimecres a les 19.30. Es projectarà dins les activitats del festival de Dansa Metropolitana. Un visionat que, per cert, es farà en unes condicions especials, ja que es projectarà en format de 35mm., en versió doblada i al preu habitual de les sessions de La Filmoteca, amb entrades a 3,60 euros.

La nit de diumenge 12 de març se celebra laon s'entregaran les famoses estatuetes a les millors pel·lícules de l'any. Else suma a la festa amb la celebració de la segona edició deAixí doncs,podràs veure alguns dels films amb més nominacions a la sala situada al carrer de Sant Pere de Terrassa. En total s'ofereixen sis films entre els quals, els dos principals favorits en la categoria de Millor Pel·lícula:, amb set nominacions, és l’entrenyable pel·lícula autobiogràfica d’Steven Spielberg, i, que compta amb 11 nominacions.La programació especial dedicada als Oscars també continuarà programant el film guanyador de la Palma d’Or de Cannes, nominat en tres categories dels Oscars. Es tracta d’, del suec Ruben Ostlund, que exposa una història plena de sarcasme i moments còmics amb un missatge carregat de crítica social.Una altra proposta interessant serà, una cinta de temàtica feminista dirigida per Sarah Polley, que compta amb dues nominacions i que coincidirà amb la setmana posterior del 8-M.Completen l’oferta d’aquesta cartellera especial la polonesanominada en l’apartat de Millor Pel·lícula Internacional, així com el clàssic, que en l’edició dels premis Oscar del 1981 va ser nominada en 6 categories i es va acabar emportant dues estatuetes daurades.Com sempre, el Cinema Catalunya programarà sessions en, així com també en