Rosa Maria Fernández rep la Medalla d'Honor de Terrassa

(Badalona, 1950) ha estat reconeguda amb laper la seva trajectòria feminista. El saló de plens de l'Ajuntament s'ha omplert aquest dilluns a la tarda per honorar la tasca i la persona d'una dona referent en laFernández és una de les veus més actives i lúcides del feminisme de les darreres dècades. Ha estat vinculada als moviments socials i polítics d’esquerres a la Terrassa de finals dels seixanta i va serl’any 1975 per participar en les mobilitzacionsDes dels darrers anys de la dictadura, la lluita feminista ha estat un dels pilars de la seva vida. Va ser una de les fundadores deli serà recordada per ser la titular l’any 1991 de la primera regidoria de l’Estat espanyol dedicada a la defensa dels drets de la dona, creada a l’Ajuntament de Terrassa.També va dirigir l’Àrea d’Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona i en l’actualitat presideix el Lobby Europeu de Dones d’Espanya i la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones.El mes de febrer de 2023, el Ple municipal va acordar la concessió de la Medalla d’Honor de la Ciutat a Rosa Maria Fernández i Sansa, després de la demanda de la tinenta d’alcalde i regidora de Polítiques de Gènere, Núria Marín, d’inici de l’expedient.