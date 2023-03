Tot el que has de saber del 8-M a Terrassa

Dia 7 de març: Vallès Feminista convoca una manifestació a les 19 h a Rubí.

convoca una a les 19 h a Rubí. Dia 8 de marça les 12 h es realitzarà una Declaració Institucional al Raval de Montserrat.

al Raval de Montserrat. Acció ciutadana Penja el teu davantal que convida a la ciutadania a manifestar i posar en valor el treball domèstic i de cures, col·locant el davantal al balcó o a la finestra durant tot el dia.

que convida a la ciutadania a manifestar i posar en valor el treball domèstic i de cures, col·locant el davantal al balcó o a la finestra durant tot el dia. Enllumenat de la façana de l’Ajuntament i del Monument de la Dona.

de la façana de l’Ajuntament i del Monument de la Dona. Dia 8 de març a les 18 h la Coordi convoca una manifestació des de l'Ajuntament fins a la plaça del Vapor Ventalló.

convoca una des de l'Ajuntament fins a la plaça del Vapor Ventalló. Dia 8 de març a les 18.30 h la Plataforma Feministes de Terrassa convoca la manifestació: Amb els drets de les dones ni un pas enrere! Sortirà des del Monument de la Dona i es marxarà fins al Raval de Montserrat.

Amb els drets de les dones ni un pas enrere! Sortirà des del Monument de la Dona i es marxarà fins al Raval de Montserrat. Dissabte 11 de març a les 18.30 h a la plaça Vella es fa el Poetry Slam.

Aquest dimecres ési un any més se celebra el. Com ja és habitual a Terrassa diferents col·lectius i també des de l'Ajuntament s'han organitzat diferents actes per reivindicar el paper de la dona en la societat.A continuació us detallem algunes de les convocatòries per aquests dies: