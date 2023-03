​Terrassa registra rècord de rodatges

Què s'ha rodat a Terrassa?

L'any 2022 s'han rodat amés produccions que mai. Elha registrat fins aque van escollir els seus platós i també diversos espais de la ciutat per gravar, superant les 120 de l'any 2015.S'hi han rodati sèries, 39 espots publicitaris, televisió, documentals, 5 videoclips o 37 exercicis acadèmics així com altres gèneres, sumantUnes dades positives que des del sector audiovisual expressen que "marquen el camí a seguir en el futur".Els bons resultats reforcen el paper de Parc Audiovisual icom a interlocutors de referència per al sector audiovisual actual i són un reflex de la excel·lència que busca la ciutat en aquest sentit per continuar sent escenari de múltiples rodatges.Entre els projectes acollits de ficció trobem les sèries com(TV3),i el filmso el debut de Mario Casas com a director ambEn televisió, dos programes per a TVE,amb Julia Otero, i, amb Xavier Sardà. Pel que fa a la publicitat, espots per a marques com Massimo Dutti - Studio, Apple, Nissan o Toyota Gr Sport i els videoclips del grup Stay Homas,i de la cantant Shakira amb(acompanyada per Black Eyed Peas i David Guetta).Pel que fa als rodatges acadèmics, la majoria de projectes han estat d'estudiants de l'també ubicada a la ciutat.El Parc Audiovisual i Terrassa Film Office, membres de la xarxa Catalunya Film Commission i Spain Film Commission, s'ofereixen al sector nacional i internacional com una autèntica ciutat Film Friendly sempre a punt per acollir rodatges.