Torna la fira d’orientació Terrassa Tria Futur

L’orientació, clau del futur

La mostra de l'ensenyament egarenc,torna aquesta setmana a la ciutat. La quarta edició serà eli se centrarà en tres àmbitsEn cada un d'ells hi haurà els centres de formació i les empreses i entitats relacionades.Enguany desapareix la fira virtual que s'havia fet durant la pandèmia però el lloc web triafutur.terrassa.cat romandrà disponible tot l’any com a espai permanent de referència amb nombrosos continguts relacionats amb l’orientació. Han confirmat assistència a la fira diversos instituts amb un total deTambé hi haurà punts d'orientació de: Educació, Foment, Joventut, Universitats, Polítiques de Gènere, Relacions Internacionals i Emprenedoria i Economia Social i Solidària.Des de l'Ajuntament també s'ha organitzat larepeteix el format descentralitzat de l’any passat. El centenar de grups inscrits es repartirà entre el Centre Cívic Alcalde Morera, Centre Cívic President Macià i Casal Cívic Francisca Redondo.L'orientació acadèmica i professional té per objectiu, ja sigui al final de l’educació obligatòria o durant la vida adulta. Una bona orientació és fonamental per ajudar a construir un projecte de vida, però també per millorar l’ocupabilitat i, consegüentment, per impulsar l’economia. En aquest sentit, Terrassa Tria Futur ha esdevingut el projecte més emblemàtic de l’estratègia Terrassa Orienta, que coordina el treball de tots els serveis municipals que ofereixen orientació amb la col·laboració dels agents socioeconòmics de la ciutat, entitats, centres de formació i el món empresarial.