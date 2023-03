El waterpolista Álvaro Granados, millor esportista de l'any

Altres guardonats:

Elha guanyat el premi Lluís Francino i Riera al Millor Esportista de la. Granados és campió del món de waterpolo amb Espanya, formant part de l’equip ideal del campionat. Es tracta d'un dels jugadors més destacats de la selecció espanyola en aquest èxit històric. Ha estat tercer al Campionat d’Europa amb la selecció i guanyador de la Lliga i Copa del Rei amb el Barceloneta.La cerimònia dels premis s'ha fet alde Terrassa i ha reunit el bo i millor de l'esport a casa nostra. El guardó a millor entrenador ha estat per. El classifica per disputar el “play-off” d’ascens a Segona Federació de futbol malgrat disposar d’un dels pressupostos més baixos de la categoria. Un fet històric en el club de Ca n’Anglada.El millor equip ha estat per- Hoquei Masculí, campió de la Lliga masculina d’hoquei.Elque es va fer a Terrassa de l'1 al 17 de juliol de 2022 ha estat reconegut com el millor esdeveniment de l'any a la ciutat. Durant aquells dies, les vuit millors seleccions del món van competirr a l'Estadi Olímpic de Terrassa.El millor esportista màster ha estat per, campions del món de ball esportiu en la categoria 30-45 anys i el reconeixement al millor esportista promesa persubcampió Mundial Júnior i d’Europa de patinatge artístic.Durant la gala també s'ha reconegut l’esport escolar de l'que va tenir una gran participació en el programa de promoció esportiva amb 1.244 participacions en 17 activitats diferents, participació en Jocs Esportius Escolars d'esports individuals a 4 jornades de diferents disciplines i més de 200 participacions al programa cultural del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT). A més de ser un dels centres que més voluntaris i voluntàries aporta a les diferents activitats que el CEVOT realitza a la ciutat.