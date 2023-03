El moviment feminista terrassenc surt al carrer pel 8-M

Qui és la Coordi?

El moviment feminista de Terrassa, agrupat a la, ha fet pública la programació d'actes d'aquests dies al voltant del Dia Internacional de la Dona. Expliquen que ha estat "resultat de totes les propostes elaborades i treballades a les dues assemblees obertes on han participat els col·lectius i les veïnes de la ciutat assistents".En aquest sentit, aquest mateix divendres 3 de març es fa laamb col·lectius de dones racialitzades i lgtb a les 19 h a la Tafanera. Aquesta xerrada està organitzada per Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans i es projectarà als Casals i Ateneus d’arreu dels Països Catalans. Després hi haurà la xerrada que han organitzat les companyes de Rudes Rebels a les 20 h al Kasalet.El dia 7 de març es fa la ja tradicional manifestacióEnguany la ciutat escollida és Rubí i es sortirà a les 19 h des de la plaça Nova de la ciutat veïna. Des de Terrassa sortirà una columna a les 18.30 h als FGC Terrassa Estació del Nord.A Terrassa han convocat unaa les 18 h a les portes de l'Ajuntament fins al Vapor Ventalló. A les 14 h es farà un pícnic al Parc dels Catalans per fer taller de pancartes i cartells i micro obert.Finalment, han iniciat una iniciativa a l' Instagram perquè tothom pengi els seus davantals virtualment en suport al 8 de març. Es tracta de fer una captura de pantalla d'una plantilla d'un davantal i posar un missatge de suport al 8-M etiquetant el perfil de la Coordi.És el resultat d'anys d'organització del moviment feminista de Terrassa. Ve del Comitè de Vaga Feminista de Terrassa, que va organitzar les grans vagues feministes del 8 de març del 2018, 2019 i 2020 i les mobilitzacions pel 25 de novembre, dia internacional contra les violències masclistes.Després de molts debats i més mobilitzacions organitzades es van decidir canviar el nom aper desmarcar-nos de ser exclusivament un comitè de vaga per ser un espai ampli des d'on treballar pel feminisme anticapitalista a la ciutat, entenent la lluita dels feminismes des d'allò quotidià i del dia a dia i no només en dates assenyalades.Després d'un procés intern per revisar el funcionament de l'espai, el resultat va ser constituir-se com unaLa Coordi es reuneix de forma periòdica. Els col·lectius que formem part de La Coordi som: Arran, Entre Totes, Guerrilla dels Cossos, La Sarja, Quart Creixent i Rudes Rebels.