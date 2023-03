La Mata: de masia a centre de recerca i divulgació de la biodiversitat

Centre per a investigadors d'alt nivell i estudiants

La Diputació de Barcelona començarà aviat les obres a l’antigaper convertir-la en elde la Xarxa de Parcs Naturals. Aquest edifici històric es troba en el terme municipal de Mura (Bages), dins elEl projecte de, que inclou la casa gran i els coberts, que es troben en un procés de deteriorament, ha de permetre transformar-ho en un centre de recerca, docència i divulgació de ladel conjunt d’espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i obert a altres centres d’estudi i recerca.En la primera fase de les obres, que compten amb un pressupost dei inclouen la rehabilitació de façanes, estructures i cobertes, així com els interiors dels edificis. La previsió és que aquestes obres finalitzin el mes deEl centre acollirà investigadors d'alt nivell de lai també d’altres centres que col·laborin o vulguin venir, per estudiar temes sobre canvis en els ecosistemes o la biodiversitat, uns aspectes que són clau en aquest segle XXI en un context de canvi climàtic. A més a més ha de ser un centre al servei del conjunt de la Xarxa de Parcs.Així mateix, l'objectiu final d’aquesta col·laboració entre universitats i centres de recerca, és poder disposar d’uni continu sobre els hàbitats mediterranis aplicats a la xarxa de parcs. A partir d’aquest coneixement es podran prendre decisions més fonamentades de com gestionar millor el medi natural davant el canvi climàtic.