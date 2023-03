Terrassa es reivindica com a ciutat feminista, a les portes del 8 de març

Actes del 8 de març

A les 12 h es realitzarà una Declaració Institucional al Raval de Montserrat.

al Raval de Montserrat. Acció ciutadana Penja el teu davantal que convida a la ciutadania a manifestar i posar en valor el treball domèstic i de cures, col·locant el davantal al balcó o a la finestra durant tot el dia.

que convida a la ciutadania a manifestar i posar en valor el treball domèstic i de cures, col·locant el davantal al balcó o a la finestra durant tot el dia. Enllumenat de la façana de l’Ajuntament i del Monument de la Dona.

de la façana de l’Ajuntament i del Monument de la Dona. A les 18.30 h la Plataforma Feministes de Terrassa convoca la manifestació: Amb els drets de les dones ni un pas enrere! Sortirà des del Monument de la Dona i es marxarà fins al Raval de Montserrat.

El Poetry Slam i el calendari feminista

Else celebra el pròxim 8 de març i Terrassa ha presentat un seguit d'accions i activitats per, aprovat en el ple municipal l'any 2016.En roda de premsa, la Regidoria de Polítiques de Gènere, Núria Marín, conjuntament Natàlia Perona, membre dela Comissió 8 de març, formada per les entitats, associacions i grups de dones de la ciutat, han presentat la programació d'enguany.Durant el dimarts 8 de març es faran diverses accions a la ciutat.L'acte central es farà el dissabte 11 de març a les 18.30 h a la plaça Vella. Es tracta deo poesia performativa és 50% poesia i 50% interpretació. En aquesta edició especial podrem conèixer un dels moviments poètics més vitals i amb més projecció d’avui dia en clau feminista.Les dones slam són dones emprenedores de l’escena poètica del nostre segle, dones que defensen la seva obra amb la seva presència i la paraula des de l'escenari. Comptarem amb algunes de les millors artistes del panorama internacional, campiones del món, campiones d'Europa i campiones d'Espanya. Un espectacle únic amb les artistes Olza Olzeta, Isa García, Crisal Rodríguez, Pablowski, Alba Luz i l’acompanyament musical de productor musical Dive Dibosso. Per cloure l’acte comptarem amb una actuació també molt especial i significativa, la ballada de la nova figura femenina del Grup del Drac de Terrassa.A mes a més, durant tot el mes de març trobareu a les xarxes socials del Servei de Polítiques de Gènere i de l’Ajuntament de Terrassauna publicació que exposarà una qüestió concreta entorn la igualtat. Temes escollits, com són la pressió estètica, la memòria històrica de les dones, la bretxa salarial, les discriminacions múltiples de les dones amb discapacitat, la corresponsabilitat, les masculinitats alternatives, les cures, la interseccionalitat, les violències masclistes, etc...Entre d'altres accions l'Ajuntament de Terrassa treballa per la sensibilització social a favor de la igualtat de gènere i contra laespecialment entre la gent jove; el reconeixement de les dones i les seves contribucions, sovint oblidades, menystingudes o; el reforç de la xarxa de recursos contra la violència masclista; i el suport als moviments feministes i l’impuls de la participació social deles dones.

Programa 8març by Naciodigital on Scribd