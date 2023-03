​Nous descomptes al peatge de la C-16

Més barat que fa vint anys

Nou sistema a la ronda de Manresa

Descomptes a la C-32

Amb el suport

Les persones usuàries de laal Bages tenen, des delal peatge d’aquesta autopista. Aquesta mesura del Govern, junt amb laen dies laborables, busca promoure l’ús de la C-16 per a millorar la mobilitat i la connectivitat de la comarca i augmentar la seguretat viària.D’aquesta manera, es pretén descongestionar el trànsit a les carreteres més urbanes i afavorir els desplaçaments cap a les vies d’alta capacitat, que són més segures. El conseller de Territori,, subratlla que les mesures “faciliten els desplaçaments de les persones que han d’utilitzar el peatge per mobilitat forçosa, ajudant així a millorar la vida dels ciutadans”.El preu del peatge de la barrera troncal de Sant Vicenç de Castellet té, des del 2 de març, un descompte fins al 80%,, en(de 7:00 a 10:30 i de 17 a 21 h). Aquesta bonificació era fins ara del 70%. Això fa que les persones usuàries habituals paguin enguany per travessar aquest peatge, fa gairebé vint anys. En concret, l’any 2005 aquest peatge tenia un preu de 3,04 euros en dies laborables, i ara, amb el descompte passa a ser 1,80 euros.D’altra banda, augmenta la, en els moviments cap a o des del sud, de dilluns a divendres no festius en hora punta. Tots dos descomptes són amb pagament dinàmic i per a turismes, furgons i furgonetes per als usuaris que usin la ViaT o l’aplicació Satellise.A més, enguany s’ha posat en marxa un nou sistema per a la gratuïtat del peatge a la ronda de Manresa,. En dos mesos de funcionament ja s’han inscrit més de 13.000 matrícules al registre . En paral·lel, continua vigent el sistema actual de pagament dinàmic amb ViaT o l’aplicació gratuïta Satellise.La gratuïtat s’aplica a tots els recorreguts entre l'enllaç número 41 (Sant Vicenç de Castellet) i el final de l'autopista C-16 a Sant Fruitós de Bages, en tots dos sentits de circulació. El, les 24 hores, per a turismes, furgons i furgonetes. D’aquesta manera, aquest tram de la C-16 s’ha convertit en una veritable ronda de la ciutat de Manresa, fet queEl Govern estima que. Això suposa descomptes per a més de set milions de desplaçaments anuals. A tot Catalunya la Generalitat invertirà aquest any al voltant deen concepte de bonificacions, descomptes i reduccions que s’apliquen als peatges i d’altres mesures en aquesta línia.També s’estrenen, al Baix Penedès i Garraf. Des del 2 de març aquesta via passa a ser gratuïta en els recorreguts interns entre el Vendrell i Cubelles. Se'n beneficiaran els vehicles que facin trajectes entre l'enllaç 2 (El Vendrell Oest) i l'enllaç 13 (Cubelles accés), i les barreres de Cubelles accés i Calafell accés.La gratuïtat s'aplica cada dia de l'any a tota mena de vehicles, siguin motos, turismes o camions de gran tonatge. Els conductors han de descarregar-se l'aplicació Awai, disponible per a IOS i Android, o bé han de disposar del sistema de telepeatge (sistema VIA T).L'objectiu és convertir aquest tram de l'autopista en una ronda gratuïta i alleugerir la circulació a la C-31, una via que travessa els municipis de Calafell, Segur de Calafell, Cunit i Cubelles i que registra una mitjana d'uns 22.000 vehicles diaris. L'autopista podria arribar a atraure un de cada quatre vehicles que actualment circulen per la C-31, és a dir, uns 5.000 vehicles.D’altra banda, el Departament de Territori també augmenta fins al 50% el descompte per a la mobilitat obligada en el tram Castelldefels-Sitges, al peatge de Vallcarca de Sitges de la C-32. El descompte beneficia els turismes, furgons i furgonetes que, de dilluns a divendres no festius, fan desplaçaments d'anada i tornada en un marge de 24 hores, des del mateix origen i destinació, i que estan inscrits al registre de mobilitat obligada i fan ús de mitjans de pagament dinàmic (ViaT o App Awai).