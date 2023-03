Escorcollen la seu d'Ambulancias Egara a Terrassa en un operació anticorrupció

Un operatiu conjunt entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil ha escorcollat aquest dijous diverses seus d’com la de Terrassa. En total han fet una vintena d'entrades en unaSegons ha avançat Crònica Global i han confirmat a EFE fonts pròximes al cas, agents de la policia catalana i de l’institut armat estan demanant documentació sobre operacions sospitoses.Alguns investigats en la causa, que es manté en secret, estan vinculats ai Triacom, que va esquitxar dirigents de l’extinta, segons les fonts.Fundada el 1984 per Jaume Simon Planas (1937-2019), Ambulancias Egara havia gestionat el transport sanitari urgent i no urgent dei des del 2015 a Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. L'any 2020 va passar a ser el proveïdor de referència aper a la prestació de servei transport sanitari no urgent i va iniciar l’activitat aamb Ambulàncies Valira.Per la seva banda, Ambulancias Egara ha emès un comunicati assegurant que "cap dels directius de la companyia no ha estat detingut en el marc dels escorcolls policials" d’aquest dijous.Assenyalen que "ni l'empresa ni el seu equip directiu tenen vincles amb cap partit polític català ni amb casos de presumpta corrupció política". I afegeixen: "Tampoc no hi ha cap vinculació de la companyia amb el políticamb qui tan sols hi va haver un contacte el 2012 en el marc del relleu generacional de l’empresa, malgrat que finalment no es va arribar a materialitzar cap participació de Madí amb el capital social".Des de l'empresa, argumenten que "Ambulancias Egara sempre ha concorregut a les licitacions públiques de serveis de transport sanitari complint amb tots els requisits en igualtat de condicions que la resta d’empreses i respectant la legalitat vigent".