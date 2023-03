Pep Forn i Montse Font ocuparan llocs destacats a la llista d'ERC Terrassa

Qui són Forn i Font?

Pep Forn és llicenciat en Geografia amb un postgrau en Direcció i Gestió de Serveis. És conegut a Terrassa per ser l’actual regidor d’Economia social, Innovació, Universitats, Turisme i Projectes audiovisuals, però anteriorment, la seva trajectòria professional havia girat entorn a l’economia com a director de qualitat, innovació i atenció al client de Caixa Terrassa i com a responsable de col·laboracions amb entitats de l’obra social d’Unnim Caixa. Tot i estar especialitzat en el sector més econòmic, la seva vocació per l’activisme social i cultural sempre ha estat present. Amb 22 anys va ser vicepresident l’AVV de La Maurina. També va ser integrant fundador dels Minotaures de la Maurina, membre de Carnavalis -l’associació organitzadora del carnestoltes a Terrassa en el seus inicis-, i va estar president de la colla dels Minyons de Terrassa en dos períodes -entre el 1993 i el 1996 i entre el 2010 i el 2011-.

Montse Font és enginyera tècnica industrial i llicenciada en psicologia social. Ha estat la cap del Servei de Gestió d’Emergències de la Generalitat i s’ha encarregat de la gestió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Tot i que va iniciar la seva carrera professional treballant per una empresa privada, aviat va descobrir la seva vocació de servei públic. Va passar 15 anys treballant a l’Ajuntament de Mataró com cap de llicències d’activitats i cap de protecció civil i riscos laborals. Al 2007 va començar com a funcionaria a la Generalitat, on va entomar el repte de planificació d’emergències per, després, passar a la essant més operativa de les emergències, tasca per la qual se li va atorgar la medalla de bronze amb distintiu blau del Mossos. Al 2019 va començar a formar part de la llista electoral en novena posició. No va estar fins al mes de gener que es va incorporar a l’Ajuntament com a regidora de Plans i Projectes, de l’Àrea de Presidència; Ciutadania i Convivència, Memòria Històrica i Drets Humans.

A dos mesos de les eleccionsels partits comencen a tancar files amb les persones que lideraran els projectes polítics per guanyar l'alcaldia de la ciutat el pròxim 28 de maig. És el cas d'ERC, que mesos després d'anunciar-se que Ona Martínez és la candidata se sumen a la llista republicana.Tot i que el partit encara no ha volgut revelar la posició que ocuparan,ha pogut saber que seranCom que el partit presentarà una llista cremallera, Forn i Font podrien ocupar el segon i tercer lloc, respectivament.“Treballo per fer que Terrassa avanci. Vull que la meva ciutat esdevingui capital de la qualitat de vida i de la innovació. Estem fen feina per aconseguir-ho, però encara en queda molta. No ens podem aturar”.“Tinc moltes ganes de treballar i fer-ho per la ciutat que estimo i la seva gent. Entomo aquesta nova etapa com el que és: Un repte i una responsabilitat per continuar fent bona feina per fer avançar Terrassa".