Les famílies de Terrassa reclamen un servei de menjador públic

Mancances pedagògiques

La(PEPETA) ha fet públic un comunicat on denunciendesprés de conèixer que, finalment, seràl'empresa encarregada de prestar aquest servei als menjadors escolars de la ciutat.Ho qualifiquen d'un desenllaç "inesperat" ja que la decisió oscil·lava entre la continuïtat de, l'empresa de restauració que l'ha gestionat els darrers anys, o(Fundesplai), l'empresa de lleure educatiu que vindria a canviar la gestió recent.De fet, hi havia recursos, un de cada empresa, paralitzant el procés d'adjudicació del servei a Fundesplai. Malgrat que va quedar tercera en el concurs públic, es va considerar que seria l'adjudicada perquè SERHS va quedar fora peri Mediterrànea de Catering per no haver presentat unper al migdia.Ara, un any i mig després, el tribunal ha considerat que la falta de projecte pedagògic no és motiu d'exclusió i segons denuncia la PEPETA, l'Ajuntament no hauria interposat cap altre recurs de manera que serà Mediterrànea de Catering qui oferirà el servei. "Estem on estàvem fa quatre anys, però amb més incertesa, i també més cremades, més cansades, més indignades", expressen en el comunicat.Des de la Plataforma expressen que amb aquesta nova empresa seguirà "la mateixa". "Seguim amb un model de gestió privada", afegeixen. A més a més, expliquen que en els plecs de condicions "no especifiquen l'obligatorietat d'atendre infants amb", entre altres mancances."I estem cansades i indignades perquè portem anys de precarietat laboral i pedagògica. Anys en els quals els que ara prometen vigilar l'empresa nova, han abandonat totalment la supervisió del servei a la bona voluntat de les famílies i la implicació personal de direccions del centre. Anys de sobreràtio i de falta d'atenció a NEE, de falta de contingut pedagògic, de conflictes per resoldre, de problemes de comunicació i, fins i tot, d'"."Anys de menyspreu a la demanda de les famílies d'una gestió directa per part del departament, anys d'excuses sobre unaque ningú té coratge de dir clarament que no poden ni volen fer, anys de lluita diària, anys perduts".