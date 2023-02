Meritxell Lluís explica a Puigdemont els eixos de la candidatura per Terrassa

ha visitat aquest cap de setmana el president de Junts,, a Brussel·les. L'objectiu de la trobada ha estat donar a conèixer els objectius de la candidatura de Terrassa per a les eleccions municipals, basada enLluís ha explicat que Junts aposta per "que sigui la capital de la qualitat de vida i en una Catalunya lliure". En aquest sentit, la candidatura aposta per una ciutat neta, segura i sostenible.Entre els diferents projectes que té per a la ciutat, la cap de llista de Junts per Terrassa també ha explicat al president Puigdemont que opta a l’alcaldia “per continuar lluitant i treballant al servei de la gent i del país”, ha dit Lluís.Durant la trobada, la candidata de Junts, ha posat en valor la tasca de Puigdemont i del govern legítim de Catalunya per la llibertat del nostre país i ha refermat la seva convicció que Terrassa ha de ser unai sigui una peça clau en la construcció de la futura"L’independentisme ha de demostrar que és un projecte guanyador i útil per millorar la vida de la gent, i per fer efectiu aquest projecte de país, Junts garantirà un bon resultat de la causa de la llibertat de Catalunya a Terrassa", s’ha compromès Lluís.