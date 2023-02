Marcel Gorgori presenta el cinquè concert de Simfonova: «L’Òpera dels Amics»

El 5 de març a LaFACT Cultural presenta els fragments d’òpera que més emocionen a cinc personatges coneguts, explicats i triats per ells, per ser interpretats a l’escenari:seran els encarregats de posar música i veu als fragments operístics preferits d’aquests rostres populars en l’escena catalana.En una conversa distesa amb Marcel Gorgori, cinc cares conegudes del món de laexpliquen les seves preferències operístiques i el perquè escullen un moment determinat per ser interpretats després en escena. Aquest és el leitmotiv del cinquè concert de, que des del 2015 divulga l’òpera de manera distesa i per a tots els públics.En aquest concert, el públic podrà gaudir de passatges de Rigoletto o Il trovatore, de G.Verdi; Madama Butterfly, Tosca, o La Bohème, de Puccini; Tannhäuser, de Richard Wagner; Carmen, de Bizet; Cavalleria rusticana, de Mascagni o Samsó i Dalila, de Saint-Saëns.En la mateixa línia que caracteritza totes les propostes de Simfonova, aquest és el cinquè concert després de Òpera, de què vas?, L’Òpera és medecina, Només per uns quants? i La rebotiga de l’òpera que hem pogut gaudir-los a LaFACT Cultural. Gorgori apostar per apropar l’òpera, d’una manera distesa i divulgativa, però rigorosa i qualitativament fiable, a tota mena de públics, tant aficionat com també aquell que pugui sentir certa curiositat per acostar-s’hi.