🎬 La política la fem persones, amb sentiments, emocions i circumstàncies. Per intentar guanyar unes eleccions no tot s'hi val, senyor @salvadorilla 👇 pic.twitter.com/XoMrE96p7z — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) February 26, 2023

L'alcalde de Terrassa,ha respost a les declaracions que la setmana passada el primer secretari del PSC, Salvador Illa va fer en un míting polític a Terrassa on va fer certa mofa de Ballart. "Sempre li passen coses", va dir. En un vídeo a les xarxes, Ballart expressa que"Li demano, Salvador Illa que em deixi en pau, que deixi de parlar de la meva vida", ha manifestat.El batlle li ha etzibat que "si vol faci política i propostes per millorar la ciutat peròi no vingui a desprestigiar ni un alcalde ni un projecte polític que és igual de vàlid que el seu".