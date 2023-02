Terrassa es lleva emblanquinada

Protecció Civil va posar en alerta dissabte el Pla Neucat amb la previsió que aquest diumenge i matinada de dilluns arribéssin les nevades al litoral i prelitoral català. I, així ha estat. Terrassa, situada al voltant dels 300 metres per sobre del nivell del mar, s'ha llevat completament emblanquinada.



Després d'unes primeres hores de pluja diumenge al vespre, ha estat durant la matinada quan la temperatura s'ha desplomat i ha propiciat que la precipitació es convertís en neu. Al voltant de dos centímetres de neu tova ha cobert parcs, jardins, teulades i vehicles a tota la ciutat. Una nevada que ja va intensificar-se a cotes més elevades de la comarca com ara a Matadepera, Vacarisses o Rellinars, on els gruixos acumulats són més intensos.

La neu ha agafat a Terrassa, a una cota de 300 m Foto: Anna Mira



De fet, Terrassa va activar el Pla d'Emergències Municipal per risc de neu ja que les possibilitats que nevés eren elevades.

⚠️❄️ Atès a la previsió meteorològica per demà diumenge a la tarda, l'alcalde de #Terrassa @jordi_ballart ha activat en #alerta el Pla d'Emergències Municipal per risc de neu.



🔗 CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ 👉 https://t.co/y7X2h3dBld#neucat @trsemergencies https://t.co/eVj5qWEJmp — Ajuntament de Terrassa (@ajterrassa) February 25, 2023

Durant la matinada la precipitació s'ha convertit en neu. Foto: Anna Mira

Tant el Govern com el Meteocat han demanat prudència en aquest escenari, que s'allargarà fins dimarts a les 13:00 del migdia. El servei meteorològic ha emès un avís per lade la neu, de dos en una escala de sis. Hi ha un total de

Aquest cap de setmana ha tingut i continuarà tenint fins al final un protagonista destacat: la bossa d'aire fred que ha arribat des de l'oest peninsular. Les temperatures continuaran a la baixa arreu menys a l'interior, on el fred no serà tan pronunciat com dissabte. El que sí que no afluixarà és el vent. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Osca, Tarragona i Girona estaran en risc groc tota la jornada amb ratxes de 70 i 80 quilòmetres per hora. D'altra banda, l'AEMET també ha alertat del risc per fenòmens costaners al litoral de Girona, amb ones que poden arribar a fer tres metres.



