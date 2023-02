Precinten un bar polèmic al barri de Sant Pere Nord de Terrassa

Acció policial en un bar de Terrassa. Foto: PMT

Una operació conjunta de Policia Municipal i Mossos d'Esquadra ha acabat amb elLa inspecció es va fer aquest dijous al vespre en un local ubicat en el carrer deAquest local ja havia rebut diverses queixes reiterades de molèsties a veïns perconsum i possible venta deEn total, els agents dels cossos de seguretat van, tres de les quals van quedar, dues peri una altra per tinença d. També una dona va quedar investigada com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública.En la intervenció hi van participar agents de les unitats de Delinqüència Urbana i Informació (UDUI), Policia de Barri (UPB) i Suport Operatiu i Prevenció (USOP) de la Policia Municipal de Terrassa, així com de Mossos d’Esquadra.