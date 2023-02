Terrassa acull el tercer congrés de dones i ciència

Taules rodones i xerrades per a conscienciar

Les estudiants també participen

Visibilitzar el paper de la dona a la ciència, fomentar les vocacions científiques entre les nenes, generar referents i trencar estereotips. Aquests són els objectius del congrésEl fil conductor d’enguany ésen totes les seves interpretacions. El congrés s’ha dividit en dos dies on es duran a terme diferents activitats adaptades al públic al qual va dirigit. Concretament, el dia 2 de març s’analitzarà la relació entre la dona i l’espai des de tres eixos diferents:. En canvi, el 3 de març, se celebrarà el WSCITECH Jove, unesenfocat a motivar l’alumnat en les professions científiques i a tractar-les amb perspectiva de gènere.La finalitat de la creació d’aquest congrés que s’organitza de forma biennal és posar en relleu eli a la vegada estimular vocacions científiques femenines a totes les edats, començant per les estudiants de primària. De fet, el regidor d’Universitats, Josep Forn, ha volgut detallar que “actualment aperò en estudis com enginyeria la xifra encara és més baixa i se situa fins al 22%”.La jornada està organitzada per l’Ajuntament de Terrassa, en col·laboració amb l’Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual (Eseiaat), l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional (Euit) i la Càtedra Unesco de Sostenibilitat, la Societat catalana de Tecnologia (SCT), la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT-UPC) i l’Euncet Bussines School (EUNCET) . A hores d’ara, les jornades ja compten amb més de 300 inscrits durant els dos dies d’activitats.El primer dia del congrés està destinat ali presenta una agenda molt completa on hi ha representat una gran quantitat de treballs aplicats en diferents àmbits. La jornada comença amb la conferència marc de “La Terra des de l’Espai” a càrrec de la terrassenca Estel Cardellach. A continuació el dia es dividirà enen diferents espais i sobre els tres eixos en què es guia el congrés. Al matí les activitats es duran a terme a l‘Escola d’Art i Disseny i a la tarda a l’ESCAC. Com a novetat aquest any es dura a terme una sessió de ioga a la plaça Hedy Lammar de la ciutat.La degana de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT-UPC) i represetnat del comité organitzador del Congrés, Aurora Torrens, ha insitit en la importacia “d’ocupar espais per reivindicar l’”. A més, ha reivindicat “la necessitat d’equiparar la presència de la dona en tots es àmbits ja que en la societat representem el 50%”.El primer dia compta amb gairebéon es posaran en manifest el treball de la dona en la societat actual. Consulta el calendari per saber l’hora i el lloc de cada activitat.D’altra banda, el dia 3 de març, la jornadaComptarà amb unes activitats més lúdiques pensades per a fer dels estudiants els protagonistes i aprendre i conscienciar a través de la participació.Núria Marín regidora de Polítiques de Gènere ha destacat la importància “d’impulsar entre els i les joves les vocacions científiques”. L’elecció dels estudis és clau per després veure quina presència té la dona en cada professió. Actualment, continuem tenint moltes carreres on la presència de la dona és molt petita i d’altres estan molt feminitzades com les de lletres o les sanitàries.