El ple es compromet a eliminar el trànsit de pas dels carrers de Galileu i Arquimedes

Els cinc partits amb representació al ple municipal de Terrassa han donat suport a la proposta de resolució que ha presentat l'associació deUna proposta llargament debatuda durant la sessió d'aquest divendres per trobar el consens entre el govern i els veïns, ja que els tres partits a l'oposició s'hi han sumat d'entrada. Finalment, i ajustant el vocabulari per evitar la "" de les accions que els veïns proposaven, Tot per Terrassa i ERC han acceptat el text i sEls veïns denuncien que cada dia sónque circulen pels carrers de Galileu i Arquimedes quei apel·len que cal actuar ja perquèI no neguen que hagin de ser carrers per on hi passi trànsit rodat, però "cal eliminar tot aquell que és de pas". És a dir, el que no és de veïns o que van als pàrquings per comprar.Tant el regidor de Medi Ambient, Carles Caballero, com la tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme, Lluïsa Melgares, estan d'acord amb el fons de la qüestió i amb el greuge que suposa peròtambé amb els comerciants. "Volem especial consens amb els 180 comerciants d'aquests carrers".No obstant això, a partir d'aquest dilluns començaran a fer-se visible laquin és el trànsit de pas i quin no, a banda de la permissivitat de circular per la Rambla d'Ègara si el destí és el pàrquing del Mercat de la Independència. "Treballem per crear una", ha afegit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Ja fa mesos que els veïns d'aquests dos carrers es mobilitzen i fan sentir la seva veu amb pancartes i a les xarxes socials, però avui han decidit fer un pas més i fer acte de presència al ple municipal per posar veu i exigir el vot dels representants polítics.