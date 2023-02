El diputat iva ser dimecres aen el marc d'una trobada amb empresaris a la patronal Cecot i un posterior míting polític a la seu del PSC egarenc. Va ser allà quan Illa va mofar-se de l'actual alcalde de la ciutat i alcaldable per Tot per Terrassa,En concret va dir que. Una declaració que va ser aplaudida pels militants."Quan algú sempre busca el protagonisme i acaba sent el subjecte de tot i sempre li passen coses és el símptoma més clar de què, del fet que no sabem on anem".