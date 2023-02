La PAH i el Sindicat de Llogateres pressionen per l'aplicació del 30% d'habitatge assequible a Terrassa

Un procés participatiu escàs

Les dades a Terrassa

Durant el 2022 es van senyalar més de 1.000 desnonaments

S'ha començat el procés per fer 657 habitatges públics de lloguer

80 famílies han obtingut el Reallotjament

Actualment 5.306 pisos de grans tenidors

Hi ha 4.348 pisos buits de grans propietaris

D'aquests, 1.486 pisos buits en mans de bancs o fons d'inversió

Del 2019 al 2021 s'han fet 79 habitatges protegits

1,6% del parc d'habitatges de lloguer és públic

Amb el 30% s'incrementaria en 1.300 habitatges assequibles

L'endemà de fer-se sentir a les portes de l'Ajuntament, membres del Sindicat de Llogateres i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) -en representació de diversos col·lectius socials de la ciutat- han fet sentir la seva veu a la sala de plens del consistori egarenc per reclamar, una vegada més,La mesura, proposada pel mateix govern local, està pendent a l'espera de laencallada al Congrés dels Diputats. El passat mes de maig del 2022 Tot per Terrassa i ERC van aprovar l'avanç de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per tal d'obrir un procés de debat participatiu amb la ciutadania. Ara però, la tinenta d'alcaldia i regidora d'Urbanisme, Lluïsa Melgares, ha admès quefins que no hi hagi una llei estatal que no sabem si farà mecanismes de compensació o no.Els representants de la PAH i el Sindicat de Llogateres de la ciutat han lamentat que el procés obert a la ciutadania hagi "no hagi tingut ressò". Una conclusió que també ha compartit Melgares: "Els dono la raó, elperò hem obert un procés".En aquest sentit, Melgares ha explicat que una vegada fetes les reunions, caldrà estudiar lade protecció social en forma de lloguer. Ha explciat que en el dret de superfícia serà viable per ajuda dels fons europeusperò "sense ajuda s'haurà d'estudar com hauria de ser".La mateixa regidora però, ha exposat les diferents accions que s'estan fent mentre disposen de "més eines" entre les quals destaca eldurant el 2022 i fruit de les reunions amb la Sareb, l'oferiment de. S'ha atorgat un preu social o de lloguer a 40 famílies i s'ha demanat informació de més de 119 famílies més per estudiar-ne la viabilitat.Els membres de les entitats socials han recordat que Terrassa necessita fer com altres ciutats de l'entorn com ara Barcelona, Montcada, Ripollet o Mataró i aprovar el 30% ja que ho considereninclosa en el pla de mandat del govern local.