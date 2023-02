Terrassa presentarà candidatura per esdevenir Ciutat pel Comerç Just

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa ha acordat aquest divendres, per unanimitat, presentar la, un projecte d’abast europeu que a Catalunya impulsaen conveni amb l’associacióa l’Estat.Per aconseguir la certificació, primer s’ha d’esdevenir Ciutat Candidata pel Comerç Just. Per ser-ho, s’ha establert un grup de treball local format pels serveis d’Emprenedoria i Economia Social i Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament; la cooperativa La Natural, en representació del projecte Barri Futur; una persona del grup de treball del consell de l'àmbit educatiu; la cooperativa Alternativa 3; i un representant del consell municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.El projecte servirà perque ja compta amb comerços, bars i restaurants que n’ofereixen productes, així com escoles que fan activitats de sensibilització i unque treballa en el foment de la justícia social a través d’iniciatives centrades en el comerç just. A més, caldrà complir un seguit d’indicadors per promoure la, vetllar per fer accessibles els productes de comerç just en més establiments, promoure el compromís del sector empresarial, la societat civil i la comunitat educativa, així com realitzar accions de comunicació i sensibilització adreçades a la ciutadania en general.Elté com a objectiusa les persones productores del sud global, garantir transparència i responsabilitat en tota la cadena de producció, l’absència de treball infantil i el treball forçós, així com el respecte pel medi ambient.Els principis del comerç just van de la mà dels valors de l, atès que també incideixen en una presa de decisions més democràtica, des de formes jurídiques de l’economia social com la cooperativa, així com bones pràctiques com que l’afany de lucre passi a un segon pla per promoure un model econòmic que tingui en compte la solidaritat, cooperació i l’autogestió.En aquesta línia, des del servei d’Emprenedoria i Economia Social s’han inclòs activitats de promoció del comerç just en totes les edicions del programa de Terrassa Cooperativa i a la guia d’entitats i empreses de l’economia social de la ciutat se’n poden trobar que comercialitzen productes de comerç just. Amb la col·laboració del servei de Contractació, també s’han inclòs mesures relacionades amb el comerç just al banc de clausulat per la compra pública responsable.Des de Solidaritat i Cooperació Internacional s’ofereixen tallers de sensibilització als centres d'ensenyament, es forma part de la Xarxa Cafè Ciutat, se celebra anualment la Festa del Comerç Just, coincidint amb el seu dia mundial cada maig, i es dona suport a projectes de cooperació amb comunitats productores del sud global.