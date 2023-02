El ple municipal aprova el Pla Director de Polígons d’ Activitat Econòmica de Terrassa

Dotació pressupostària i exigències de l'oposició

El ple municipal de febrer ha aprovat per unanimitat elpresentat el passat mes de gener als agents socioeconòmics de la ciutat. El pla té com a objectiu incrementar la competitivitat i atractivitat dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de la ciutat oferint un entorn de qualitat per a les empreses que duen a terme la seva activitat i atreure’n de noves, tot fomentant lacreant noves oportunitats laborals i permetent millorar i incrementar l’ocupabilitat de les persones."Aquest pla és una peça clau en el desenvolupament econòmic de la nostra ciutat i el quadre de comandament que ens ha guiar en posicionament dels nostres polígons, així com un dels elements centrals per dinamitzar la indústria terrassenca", ha explicat, Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat.S'actuarà al voltant de tres àmbits d’intervenció:acotat en 10 línies estratègiques que agrupen un total de 33 actuacions, 7 de les quals es consideren clau per a la consecució dels objectius. Pel que fa a l'entorn físic, es començarà ja durant aquest primer semestre del 2023 amb la millora de l'estat, manteniment i conservació dels polígons, amb una actualització i rehabilitació de les naus i activació del sòl industrial.En l'àmbit de la competitivitat, es treballarà en la generació i captació de talent, en l'impuls de noves tecnologies seguint les accions del Pla Sectorial d' Indústria 4.0, i en accions centrades en l'increment del suport al teixit empresarial i al moviment associatiu i posada en funcionament delque s'habilitarà a la, per tal de millorar els serveis complementaris d'aquelles empreses situades en polígons.I, pel que fa a la sostenibilitat, es treballarà en la transició energètica, l'economia circular a través de la millora de la gestió dels residus i en la mobilitat sostenible.L’estimació de la inversió total per aés d’, dels quals es destinaria una partida de 305.902 euros per a la realització de tasques de manteniment urgents identificades a l’estudi, 426.094 euros per a accions de menor urgència que s’iniciarien al 2024, i la resta, 937.500 euros, per a feines a realitzar a partir de 2027.Nuria Marín ha destacat que", i que han cursat sol.licitud de subvencions a la Diputació de Barcelona per un valor de 216.000 euros, de cara als àmbits de sostenibilitat i competitivitat pels anys 2023-2024.Els partits de l'oposició s'ha mostrat d'acord amb el Pla, que s'ha aprovat per unanimitat, però han mostrat la seva preocupació davant. "És un full de ruta ambiciós que beneficiarà les empreses de la ciutat, però cal voluntat política", ha remarcat Meritxell Lluís, de Junts per Terrassa. En la mateixa línia han seguit David Aguinaga, de Ciutadans, i Amadeu Aguado, del PSC.