«És un horror, però derrotarem a Goliat»: la guerra d'Ucraïna, un any després

Amistats trencades

La traïció russa

Un país convertit en exèrcit

Derrotar Goliat i entrar a l'OTAN

i viu ades d'abans que ella seva vida canviés de sobte. Putin havia atacat el seu país i de cop, la seva família i amics corrien perill. Les bombes queien a tocar de casa de la seva mare ales informacions eren confuses però les alarmes antiaèries deixaven clara la situació: la guerra havia arribat a Ucraïna,Un any després, Nataliya agraeix l'oportunitat de donar veu als seus conciutadans i reflexiona sobre el què ha passat en aquest any on la vida d'un país sencer s'ha vist estroncada d'un dia per l'altre. Es mostra agraïda pel suport que ha rebut la comunitat ucraïnesa a Espanya. "Els ucraïnesos sempre ho recordarem"."Recordo ambles primeres setmanes i mesos de l'escalada de Rússia durant la invasió d'Ucraïna", expressa. A més a més,i que havia començat el compte enrere". Però la Nataliya no s'ho creia perquè coneix l'esperit de la gent del seu país que es va alçar el 2014, "quan vam expulsar un president traïdor i ens vam concentrar contra l'agressió de Rússia a l'est, després de l'annexió de Crimea".En aquell moment d'esclat de la guerra, ella va preguntar a altres compatriotes com se sentien i les respostes eren semblants a les seves: "no dorms, no vius, llegeixes les notícies constantment, plore i envies SMS a amics i familiars a Rússia.. I després a les tres de la matinada caus dues hores en un abisme adormit i quan et despertes dels pensaments -guerra!, et tremolen les mans, agafes el telèfon per veure missatges dels familiars i tornar a llegir les notícies..."Peròentre ucraïnesos i russos. "Molts, com jo, han trencat permanentment les relacions amb amics russos...", explica Nataliya i assevera que els seus antics amics deien realment que Ucraïna va bombardejar Donbass durant vuit anys, així que ara n'ha de respondre.En aquest sentit, apunta que el, són territoris reconeguts com a ucraïnesos segons el dret internacional. La gran majoria dels ciutadans d'allà són ucraïnesos, els avis dels quals parlaven la llengua ucraïnesa i vivien segons els costums ucraïnesos.. Van cometre coses terribles: desallotjament massiu de pobles sencers a Sibèria, fam, assassinat, suborn amb càrrecs i premis, etc. Així, als territoris fronterers amb Rússia, la mentalitat de la gent va aconseguir canviar una mica, es van convertir en rusoparlants. "i les persones que han oblidat les seves arrels són fàcils de comprar", lamenta.Nataliya està convençuda que precisament va ser. L'exèrcit rus va lluitar sota l'aparença de combatents de Donbass i Lugansk. Rússia els va subministrar armes que van destruir cases i van abatre l'avió MH 17. Les tropes ucraïneses estaven alliberant la seva terra. "La veritat és que els nostres soldats mai disparen contra la població civil que no vol marxar cap a un lloc segur. I les tropes russes ho fan constantment i menteixen amb habilitat sobre el contrari", determina."Els primers mesos vam sortir amb cartells a la Rambla de Barcelona. Molta gent va venir a donar-nos suport. Però hi havia altres persones que deien que Amèrica ens estava utilitzant per lluitar contra Rússia amb les nostres mans". "No pensaré en la gran política", expressa però remarca que "és un fet ben conegut que. Ens vam veure obligats a renunciar a les armes nuclears a canvi de garanties de seguretat. Els EUA van ser un dels garants. Com Rússia, per cert, però que va resultar traïdor. També sé qui era l'enemic d'Ucraïna quan Amèrica encara no era descoberta pel gran Colom. Sí, originàriament va ser el Regne moscovita, que després es va convertir en l'Imperi Rus i la Unió Soviètica. Aquestes formacions van esgotar les nostres fèrtils terres, es van apropiar de persones amb talent i els van anomenar els seus genis, van robar nens i els van criar segons les seves tradicions".Segons la Nataliya, la mentalitat dels russos consisteix a "destruir la identitat d'altres cultures, pobles, exaltant només la seva grandesa i la seva història, que, per cert, és molta ficció". Anomenen fins i tot la victòria de la Segona Guerra Mundial la victòria de Rússia sobre l'Alemanya feixista, menyspreant l'ajuda decisiva de la coalició dels països occidentals i els EUA, 2,5 milions de soldats ucraïnesos caiguts, que és cada cinquè ucraïnès". Les pèrdues de la població civil i militar d'Ucraïna van oscil·lar entre els 8 i els 14,5 milions de persones (el 44-80% de les pèrdues totals de la Unió Soviètica). A cada poble ucraïnès hi ha tombes fraternals sense nom de soldats que van morir aleshores i en les incomprensibles guerres de la Unió Soviètica a l'Afganistan i altres guerres locals. Ara apareixen cada cop més tombes, moltes...En aquest sentit, esmenta que ella ha sentit opinions d'estrangers que Ucraïna, amb els seus 45 milions d'habitants, s'hauria de rendir i sotmetre's a Rússia, que té 140 milions de persones. Però afirma que "els ucraïnesos tenen una opinió diferent, perquè aquesta és una guerra no només per a la destrucció de la nostra identitat. A gran escala, aquesta és una guerra entre la democràcia i la dictadura". "La nostra gent entén la profunditat d'aquest problema.". Molts van tornar a Ucraïna de l'estranger, com el marit del seu company de classe. Va treballar com a metge a la República Txeca, i ara està un hospital militar de Zaporizhzhia. I malgrat que som molt menys, els nostres soldats lluiten com els nostres avantpassats cosacs de Zaporizhia, un per 50 enemics. Napoleó va dir una vegada sobre ells: "Si tingués cosacs de Zaporizhzhya al meu exèrcit, conquistaria el món sencer".Un any després els ucraïnesos que es queden temporalment a Catalunya també intenten ajudar l'exèrcit i fer-se voluntaris, "perquè ara estem units", confirma Nataliya i assegura que "l'ajuda del nostre exèrcit de tots els països és molt important, perquè és la protecció del cel pacífic també sobre els vostres fills". De fet, argumenta queComençaran nous refugiats i fam. Ucraïna solia alimentar mig món amb pa, i alguns països ja han patit escassetat d'aliments com a conseqüència d'aquesta guerra", apunta.Després d'un any d'aquest "increïble patiment que ens han portat les tropes russes",Però ella té clar que la victòria serà ucraïnesa. "No han despertat una consciència i un "complex d'assassins", per la qual cosa han d'assumir la responsabilitat col·lectiva de les seves eleccions. Després de la nostra victòria i l'alliberament dels territoris, inclosa Crimea, Rússia ha de ser privada de les seves armes nuclears, l'exèrcit i la marinAmb tot també apunta que serà el moment dei considera que el món ha d'inventar i reforçar nous sistemes de seguretat.Finalment, des del seu punt de vista abans, poca gent sabia d'Ucraïna i es considerava part de Rússia, que per alguna raó va decidir separar-se. Però explica que l'estat de Kyivan Rus amb la capital Kíev és més antic que el regne de Moscou almenys 500 anys. "Tenim un patrimoni cultural increïble, una natura encantadora, gent treballadora". "definitivament, sentir l'energia, escoltar les nostres cançons i la nostra història, gaudir d'un menjar deliciós i", conclou.