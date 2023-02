Illa: «L’acord sobre la continuació de la B‑40 és taxatiu»

"La petita empresa és imprescindible per a la cohesió social"

Eva Candela amb Salvador Illa i Félix Bolaños en un míting del PSC. Foto: Cedida

L'exministre i president del grup del PSC al Parlament,ha estat clar i meridià sobre la continuació de la B-40 entre Terrassa i Sabadell.Ho ha dit en una trobada amb empresaris a laon també hi ha assistit el ministre de Presidència,A una pregunta sobre la manifestació convocada per aquest diumenge i on assistiran les seccions locals d'ERC de Terrassa i Sabadell contra el Quart Cinturó, el diputat socialista ha assegurat que respecta la decisió dels republicans de sortir al carrer, però ha recordat que havia arribat a un acord pressupostari amb el Govern per desencallar el projecte, i això va a missa. "No li busquem cinc peus al gat", ha afegit, perquè el compromís és clar, "taxatiu".Félix Bolaños, ha advocat per "la Catalunya de la prosperitat, les oportunitats i la convivència", per unaEl ministre i la patronal s'han intercanviat documents de treball per "continuar col·laborant" en la solució de problemes. Bolaños ha destacat la importància econòmica del Vallès Occidental i ha qualificat la trobada de "molt profitosa".Després de la trobada entre Bolaños, Illa i els representants empresarials, Xavier Panés, president de la Cecot, ja ha destacat la bona sintonia amb el ministre en abordar els reptes de la: "Les respostes del ministre han estat exactes, fil per randa".Després de la trobada empresarial, Bolaños i Illa han fet un míting a la seu del PSC egarenc on han destacat la figura de la candidata,"Ja va sent horaI això ocorrerà al maig", ha declarat Bolaños, per a qui Salvador Illa serà sempre ministre. Un ministre "emèrit", ha dit.