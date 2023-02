Primer pas perquè els operadors d’oci nocturn de Terrassa siguin part activa en l’abordatge de les violències sexuals

Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

han dut a terme una reunió amb els principals empresaris deper tal d’abordar laEs tracta del tret de sortida d’una campanya impulsada pels cossos policials per tal de garantir que la ciutat compti amb un oci nocturn segur.Aquesta ha estat laque es duran a terme periòdicament amb els operadors d’oci nocturn a la ciutat. En la trobada s’ha informat a una, el qual té l’objectiu de prevenir atacs contra la llibertat i identitat sexuals de les persones i donar-hi la millor resposta, i del què l'Ajuntament de Terrassa és membre actiu des del 2020, i se’ls ha animat a adherir-s’hi.També s’ha fet repàs de les principals conductes que atempten contra la llibertat i indemnitat sexual i que poden comportar conducta delictiva o ser sancionades administrativament, i. Per últim, s’ha incidit en la vigilància dels espais i preservació en cas de produir-se un fet delictiu, així com de les primeres actuacions de prevenció i en l'assistència inicial a la víctima, entre d'altres qüestions.En aquest sentit, s’ha incidit en la necessitat que el personal dels establiments rebiper part dels cossos policials per tal de conèixer elsen cas de produir-se una conducta delictiva en el seu lloc de treball.Finalment, en la reunió també s’ha explicat que des de fa mesos es manté actiu un, per tal de controlar, prevenir i dissuadir qualsevol comportament que pugui causar problemes d'inseguretat o de convivència.El Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci té l’objectiu deen aquests entorns. El Protocol, que s’aplica a tots els establiments, persones, organismes o entitats, tant públics com privats, que formalitzin el corresponent conveni d’adhesió amb el Departament d’Interior, coordina tots els actors en seguretat amb altres actors que tenen incidència en l’àmbit de la seguretat i de l’oci, dota de contingut i criteris interpretatius l’assetjament sexual no penal, és a dir el constitutiu d’infracció administrativa, estableix com han d’actuar els cossos de seguretat, així com a professionals de la seguretat privada i personal de control d’accés a entorns d’oci, quan es produeixin violències sexuals constitutives de delicte i també en els casos d’assetjament sexual no penal.