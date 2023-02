Wifi gratuïta a 39 equipaments municipals de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha habilitatper a l’ús de la ciutadania aLa xarxa, que té el nom de, donarà cobertura als espais on hi ha més afluència de persones, com zones d’atenció al públic o sales de reunions d’aquests equipaments.Les antenes s’han instal·lat aamb l’objectiu d’afavorir la connectivitat de treballadors i treballadores municipals, visitants i ciutadania en general que faci ús d’aquests equipaments.SenseFils es posa en marxa inicialment a 39 edificis, que es poden consultar en aquest enllaç . Pròximament,a mesura que hi hagi disponibilitat pressupostària per fer-ho.Per a connectar-se a la xarxa, la persona usuària haurà dea la xarxa Wifi sensefils.terrassa.cat ique haurà d’introduir per poder navegar. Una vegada es registri el número de telèfon, el dispositiu es connectarà directament cada vegada que visiti qualsevol dels espais amb cobertura SenseFils.Per a la tinenta d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert,aquesta nova xarxa "ens permet continuar treballant pergrans objectius de l'equip de Govern en aquest mandat. Poder connectar-se a Internet de manera lliure en instal·lacions municipals, a més d’agilitzar la gestió de l’administració, l’apropa a la ciutadania iEstem donant compliment al nostre compromís d’avançar amb una administració pública oberta, eficient i moderna, cap a la ciutat d’oportunitats que volem".