Quines propostes porten els partits de l'oposició al ple de febrer a Terrassa?

Propostes ciutadanes

Intervenció del Sr. Roger Frisach Playà, en relació amb l’ aprovació de la mesura del 30% d’habitatge protegit.

Proposta presentada pel Sr. José Luis Charles Gracia, sobre transparència, ètica i el Reglament de Participació Ciutadana.

Proposta presentada pel Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, per la retirada d’honors i reconeixements franquistes.

Proposta presentada per l’Associació de veïns de Ca n’Aurell, relativa a mesures de pacificació del trànsit als carrers Arquimedes i Galileu.

Aquest divendres es celebra ela l'Ajuntament de Terrassa, amb sis propostes de resolució presentades, quatre d'elles presentades per grups de l'oposició. Ciutadans porta dues mocions: primer, demanen que l’Ajuntament compleixi els seusPrecisament, un dels primers punts del ple tractarà el nomenament de membre del Consell d’Administració de TAIGUA.A més, des del grup polític taronja també volen que l’Ajuntament promogui desallotjaments enfront d’ocupacions conflictives i adopti mesures contra les ocupacions d’immobles. És una moció que ja havien demanat en plens anteriors, per tal que l'alcalde Ballart creï una “Oficina Antiokupació, així com que es creï una unitat específica de la Policia Local destinada a la prevenció, control i seguiment dels immobles okupats”.Per part de JxT, el grup municipaldemana la. Junts defensa que la instal·lació de la pista de gel durant l'hivern en aquest espai va tenir una resposta molt positiva en el repte d’estirar el centre cap a la carretera de Montcada a través del, i, per tant, val la pena continuar en aquesta línia de dinamitzar el centre comercial. "L'entorn de la Plaça Nova manté una posició comercialment de “resistència activa”, comenten.Elal seu torn, demana laLa pròpia alcaldia també ha presentat una moció relativa a l’acceptació del càrrec de membres del patronat de la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, la Fundació Privada President Amat Roumens, la Fundació Privada President Torres Falguera i la Fundació Privada Cultural Caixa de Terrassa, i designació de representant.A més, alcaldia demanarà la ratificació del Decret d’Alcaldia número 699/2022, de 20 de desembre, relatiu a la sol·licitud de subvenció a la Fundación Biodiversidad, per al desenvolupament de la proposta del Pla Estratègic de renaturalització de les rieres de Terrassa i del Projecte de connectivitat entre els barris de Can Parellada i Les Fonts.Durant el ple, presidència també demanarà la concessió de laa laS'elevaran al ple quatre propostes ciutadanes.