Quins concerts no et pots perdre al Festival de Jazz Terrassa 2023?

Premi Jazzterrassaman 2023

Paolo Fresu i Omar Sosa

Gerald Clayton "White Cities" A Musical Tribute To Charles White

Homenatge a Petrucciani

Ja s'escalfen els motors per la tornada 100% a la normalitat d'un esdeveniment ben esperat per la ciutat: el 8 de març inicia el Festival de Jazz 2023 a Terrassa , amb gairebé un centenar de concerts llestos i 19 dies de durada. El plat estrella, a més, és elque torna després de tres anys d'absència.Amb un cartell nacional i internacional i molts artistes que debuten al panorama musical terrassenc, et fem un repàs d'aquells concerts que no et pots perdre. Així i tot, si vols, pots consultar tota la programació del festival aquí Per descomptat, un concert que no pots perdre't és el, ja que el saxofonista amb 50 anys de trajectòria musicalha estat guardonat amb el Premi Jazzterrassaman. Serà a laa les, amb el guardonat al capdavant del saxo tenor i acompanyat de Erwyn Seerutoon a la veu, Josep Maria Farràs i Oriol Vallès a les trompetes, John Dubuclet al trombó, Guim G. Balasch al Saxo alt, Enric Carreras al Piano, Ramon Grimalt al Contrabaix, Xavi Ortiz al Baix elèctric i Adrià Font a la Bateria.En el seu concert de celebració alhi podrem veure una rèplica del mític grup terrassenc Quintet d’Egara i també una de les seves actuals formacions, Kailash. El protagonista de la vetllada anirà alternant una selecció de músics d’un significat especial al llarg del seu recorregut artístic, tan en formació quartet, quintet i sextet, per acabar amb tots els convidats a sobre l’escenari de la Nova Jazz Cava.El primer concert internacional suposa l’encreuament de dues figures clau del jazz contemporani: Omar Sosa i Paolo Fresu tracen ponts sonors i conceptuals en una exel.lent col.laboració entre Sardenya i Cuba. Dos veus úniques i distintives que combinen elements musicals tradicionals i progressius a banda i banda de l’Atlàntic.Serà el divendres. És la primera vegada que Omar Sosa toca a Terrassa, mentre que ja és la cinquena vegada que Paolo Fresu hi participa.“White Cities” és el tribut que el pianista d’origen holandès i resident als EUA Gerald Clayton fa al pintor Charles White (1918-1979), l’artista nord-americà conegut per les seves il·lustracions relacionades amb el col·lectiu afroamericà.El concert serà l'i acompanyaran Gerald Clayton els músics Marquis Hill (trompeta), Logan Richardson (saxo), Jeff Parker (guitarra) i Joel Ross (vibràfon).

El trompetista italià Flavio Boltro i el pianista gadità Chano Domínguez s’alien per revisitar l’obra del pianista francès Michel Petrucciani, referent indiscutible en les seves trajectòries. Boltro va formar part dels músics de Petrucciani en els darrers set anys de carrera i de vida. El concert “Play Petrucciani” inclourà interpretacions de peces originals del pianista i temes escrits per Chano Domínguez i Flavio Boltro, que actua per primera vegada al Festival. El quartet el completen Martín Leiton al contrabaix i Michael Olivera a la bateria.



El concert serà a les 22 hores el 18 de març.

Alba Pujals

Després d'haver cursat els seus estudis de jazz a la Juilliard School sota la direcció de Wynton Marsalis, Alba Pujals s'estableix a Catalunya per presentar els seus nous treballs. El seu àlbum debut APOLOGIA o el projecte Two Slides són alguns dels projectes que lidera la trombonista i compositora.



L'Alba Pujals tocarà a la Nova Jazz Cava el 15 de març a les 22 hores, acompanyada de Joan Mar Sauqué al capdavant de la trompeta, Joao Pedro Coelho al capdavant del piano, el contrabaixista Camil Arcarazo i el bateria Enric Fuster.

Monty Alexander

L’esperat retorn del pianista i compositor Monty Alexander tancarà l’edició 2023 del Festival Jazz Terrassa en un concert a la Nova Jazz Cava. Originari de Kingston (Jamaica), posseeix una personalitat única i una energia personal que conjuga amb els ritmes tradicionals jamaicans.El concert serà elamb l'acompanyament del contrabaixista canadenc Luke Sellick, en el seu debut al Festival, i el bateria Jason Brown.