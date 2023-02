Joan Albert, Premi Jazzterrassaman 2023

Una vida plena de jazz

La llarga trajectòria com a saxofonista i la relació ambhan fet mereixedor a(Barcelona, 1950) del, del Festival de Jazz d'enguany . El músic ha rebut el premi amb il·lusió i modèstia, perquè sap que és un càrrec de responsabilitat i el llistó està molt alt. Ha fetdes del, tot i que porta tocant des dels 15 anys a altres poblacions.Per a en Joan Albert,-el seu instrument principal-. "La Nova Jazz Cava ja és com casa meva, totes les vegades que hi he tocat m'he sentit molt a gust", ha declarat el músic.Laoferirà un concert el, amb un preu de 20 euros. Acompanyaran el saxofonistaa la veu,a les trompetes,al trombó,al Saxo alt,al Piano,l Contrabaix,al Baix elèctric ia la Bateria.Els seus inicis com a instrumentista venen marcats per la música dei ampliada més tard amb el, la influència d’aquest gènere sobre Joan Albert serà indeleble fins avui. La síntesi de la cultura musical europea i el soul dels esclaus negres que abanderal’il·lumina fins a fer-li canviar el clarinet pelJoan Albert és un home de la casa, peça clau de la tradició i la divulgació del, ciutat on s’hi ha passaten nombroses formacions i col·laborant ambLa seva etapa terrassenca comença l’any 1972 quan el trompetistael fitxa per entrar alA partir d’aleshores, ladel carrer Sant Quirze de Terrassa es converteix en l’escenari on comparteix amb molts músics americans establerts a Europa, fugint de la segregació del seu país, amb concerts memorables cada dissabte i diumenge. Parlem de músics com Dizzy Reece, Carmell Jones, Lou Bennett, Pony Poindexter, Slide Hampton, Joe Henderson, Johnny Griffin, Billy Brooks, Gene “Migty Flea” Connors o el Trio d’en Tete Montoliu (amb Eric Peter al contrabaix i Peer Wyboris a la bateria). La llista de músics del territori que han compartit directe amb Joan Albert és també inacabable: Benjaín León, Francesc Burrull, Adrià Font, Josep Ma Farràs, Lluís Rambla, Kaito Solís, Lucky Guri, Pere Soto, Jorge Pardo, Carles Benavent, Perico Sambeat, Jordi Rossy o Raynald Colom.Líder en diverses formacions, al llarg delsha format part de Josep Ma Farràs Quintet, 800 Watts, Lluís Rambla Trio, Jazz Five, Quintet Egara, Vanguard Jazz Quartet, Tempus Fugit, Wabash, la Big Band Jazz Terrassa, Pony Poindexter Jazz Quartet, Leonardo Luz Quartet, Lucky Guri Quintet o Sahara, entre d’altres.En el seu concert de celebració alhi podrem veure una rèplica del mític grup terrassenc Quintet d’Egara i també una de les seves actuals formacions, Kailash. El protagonista de la vetllada anirà alternant una selecció de músics d’un significat especial al llarg del seu recorregut artístic, tant en formació quartet, quintet i sextet, per acabar amb tots els convidats a sobre l’escenari de la Nova Jazz Cava.