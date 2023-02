L'aturen per conduir un patinet elèctric amb dues persones i l'enxampen amb droga

Laha denunciat el conductor d'unaquesta matinada al carrer de Galileu per tinença deper circular amb més d'una persona.En concret, els agents han aturat el vehicle de mobilitat personal (VMP) a les 0.30 hores al carrer de Galileu a l'altura del carrer del Pare Llaurador en observar que circulava amb dues persones.Durant l'escorcollar al conductor, els agents li han requisat. Ha estat per aquest motiu que ha estat doblement denunciat: d'una banda per tinença de droga i per l'altre per incompliment de l’ordenança de mobilitat.