Arrenca la transformació urbanística del sector de l'AEG

Així serà la nova centralitat a l'antiga fàbrica AEG de Terrassa. Foto: Aj.Terrassa

De fàbrica de motors a zona residencial

La transformació delja ha començat. Aquest dimarts 21 de febrer s'ha posat lacom a símbol de l'inici del que serà laels pròxims anys. Es tracta del sector on s'ubicava l'antiga, al nord-est de la ciutat. Uns terrenys de més deon actualment queden les restes del que un dia va ser un dels grans motors industrials de Terrassa, es veuran convertits en unElpropietari d'aquest sector delimitat per l'avinguda de Jaume I, la carretera de Castellar i els carrers de les Cosidores i del Periodista Grané, serà l'encarregat d'impulsar aquest projecte residencial. De fet, les obres de desbrossament ja han començat iDes d'Acciona contemplen un marge d'entre tres i cinc anys d'obres per deixar enllestit el projecte queTant l'alcalde de Terrassa,com el regidor d'Urbanisme,, han destacat laper tal de tirar endavant aquesta nova centralitat a la ciutat. En concret, Ballart, ha parlat d'un projecte que "representa i exemplifica". "Avui és un dia històric", ha remarcat que es comença la transformació d'un lloc "emblemàtic i referent de la història industrial de la ciutat".La nova centralitat comptarà amb espais diferenciats però tots ells integrats peraugmentant la mitjana d'altres zones de la ciutat. Hi hauràzones comercials i de restauració, una gran plaça, jocs infantils, així com l'escola Nova Electra, unatambé lPel que fa a la construcció d’habitatges - se'n preveuen un màxim de- i la resta, uns 27.000 metres quadrats seran de sòl públic (un 44,33%), que es destinarà a vialitat -carrers-, espais verds i equipaments, entre els quals es troba. Els carrers de l’interior de l’àmbit s’han configurat per a vianants, amb llambordes ceràmiques que són semblants a les que hi ha al centre de Terrassa i també amb un paviment drenant que, juntament amb les, farà que elA més, part de les aigües de pluja es reaprofitaran per aigua de reg.Amb aquest disseny s’aconseguirà, ja que només podran accedir a l’interior els vehicles de serveis i d’emergències. La circulació es concentrarà en els carrers del voltant, que tindran carrils d’asfalt i voreres de panot. També està previst modificar les voreres dels carrers del voltant, ampliant-les i remodelant-les. L'enllumenat serà amb leds i està previst plantarAquest antic enclavament industrial comptarà amb una, de gairebéque estarà situada de manera paral·lela a la carretera de Castellar i al carrer del Periodista Grané, amb zones d’ombra, jocs infantils i una àrea d’estada amb mobiliari urbà. Els orígens de l'empresa AEG se situen l'any 1910 . La seva evolució va lligada a la vida de milers d'egarencs i explica la revolució industrial, el naixement del moviment obrer i, fins i tot, els canvis polítics que va viure el país.En concret, l'any 1912, els empresaris Josep Gibert i Escudé i Maurici Borie funden l'Electra Industrial, dedicada a la fabricació de motors, bombes centrífugues, transformadors de potència, turbines hidràuliques i alternadors, ubicada a la cantonada dels carrers del Pantà i de Sant Isidre. El febrer del 1939, el grup alemany AEG en compra la majoria de les accions i l'any 1940 es construeix la fàbrica. En el moment de màxima esplendor fins aL'anyi és dos anys més tard quan s'aprova el projecte d'urbanització d'aquest sector que queda interromput per la crisi financera del 2008. L'any 2011 es construeix l'escola municipal Nova Electra i finalment l'anyd'aquest sector.