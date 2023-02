Elja ha començat la sevaL'alcaldable del partit socialista,, ha compartit les accions que s'estan portant a terme des de l'agrupació per donar a conèixer la seva proposta per a la ciutat."Hem col·locaten diferents llocs de Terrassa, de tal manera que puguem arribar a tota la ciutadania", explica Candela. També s'han fet arribar les casesamb les prioritats i les línies que seguirà el projecte, com laFa unes setmanes també van arrencar les. "Les persones que estan assistint a les sessions són conscients que Terrassa necessita un nou impuls i que ha de deixar enrere l'etapa de Jordi Ballart", assegura la candidata socialista."Les sessions son part fonamental del procés participatiu per a l'elaboració del programa electoral", conclou Eva Candela. En aquestes es tracten temes que afecten directament a la ciutadania, com eli un llarg etc.El proper pas serà el, que s'anunciarà més endavant. Eva Candela afirma que "el PSC de Terrassa tindrem el millor projecte per Terrassa pels anys vinents. Un programa ambiciós però alhora realista".