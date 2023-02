La Baumann oferirà preservatius, barreres de làtex i lubricants als joves de Terrassa

Proves de detecció de malalties de transmissió sexual

, servei de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa, ha adquirit material preventiu per a unaper tal de posar-lo a disposició dels i les joves de la ciutat. L’objectiu ési que s’hi familiaritzin, fomentant laen l’àmbit sexual com un element clau per tenir relacions personals plaents i segures.Els materials adquirits incloueni estaran disponibles en qualsevol dels projectes i espais de La Baumann:on es desenvolupa el projecte Districte Jove. Aquesta dotació de material ha estat possible gràcies a una subvenció del programa, que també va permetre organitzar al desembre l’estand dela La Baumann.Els materials que es posen a disposició de les persones joves sónpensats per a la promoció de material preventiu en l’àmbit lúdic-festiu. Hi ha dos models, un format per dos preservatius externs (per a penis o dildo) i un lubricant, i un altre format per un preservatiu intern (per a vagina o annus), un d’extern i un lubricant.Els condons interns, també coneguts com a femenins, són un tipus de dispositiu de barrera que s’introdueix a la vagina abans de tenir relacions sexuals que ofereix protecció davant l’embaràs no desitjat i les infeccions de transmissió sexual. Les barreres de làtex, o barrera bucal, són dispositius de làtex o poliuretà que se situen entre la boca i la vagina o l’anus durant el sexe oral.En aquesta mateixa línia de promoció de la salut sexual,La Baumann Oficina Jove acollirà unoberta a tota la població jove. Les persones assistents podran fer-se la prova de detecció, rebran assessorament en l’àmbit de les relacions sexuals i podran endur-se material de prevenció, tot dePer a dur a terme aquesta acció, l’Ajuntament compta amb la col·laboració de l’entitat Actuavallès.Per complementar aquestes accions, La Baumann està fent difusió de continguts relacionats amb la salut sexual a les xarxes socials.