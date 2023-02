Desarticulat un grup criminal que emmagatzemava les peces de motos robades a un local de Terrassa

Bastidors, cascos, motors i nombroses peces

Elshan desarticulat un grup criminal especialitzat en elde la via pública a Barcelona i la seva àrea metropolitana, que després desballestaven a l'interior d'un contenidor de camió ubicat a(Baix Llobregat).Posteriorment,de les motocicletes sostretes –gairebé totes d'entre 125 cc fins als 750 cc-La policia ha detingut, i ha recuperat bastidors, plaques de matrícula ien els darrers tres mesos a la ciutat de Barcelona i poblacions properes com Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Terrassa.La investigació es va iniciar l'1 de febrer arran la sostracció d'una motocicleta estacionada a la via pública a Cornellà de Llobregat. De matinada, un grup de tres homes la va robar carregant-la en una furgoneta de grans dimensions. Gràcies a la col·laboració ciutadana els investigadors van aconseguir imatges de la seqüència del robatori, fet que va permetre iniciar amb una base gràfica la identificació dels lladres. Posteriorment, van ubicar i seguir els moviments dels vehicles dels lladres fins a un contenidor de lloguer ubicat a la població de Pallejà. Els Mossos van comprovar que desballestaven les motos sostretes a l'interior del contenidor i, posteriorment, traslladaven les peces fins a un local de Terrassa, on les emmagatzemaven.Finalment, dissabte passat es va detenir dos dels integrants del grup criminal quan entraven al contenidor, a Pallejà. Al seu interior van localitzar, un fet que fa pensar que el nombre de robatoris pot ser molt superior. Paral·lelament, també es va realitzar una, on es va localitzar fins a, entre quals hi havia bastidors de motocicletes, cascos, motors, nombroses peces i eines.El tercer membre del grup el van detenir el mateix dia efectius de seguretat ciutadana quan conduïa la furgoneta de lloguer emprada per cometre els robatoris, a Esplugues de Llobregat. Els arrestats, quevan passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.i no es descarten més detencions. Els investigadors contactaran, en breu, amb els titulars de les motocicletes sostretes per retornar-los les peces que s'han recuperat dels seus vehicles, donat que només s'han recuperat tres motos senceres i la resta ja es trobaven desballestades.