Terrassa comptarà amb la primera ordenança de paisatge urbà

Dues sessions presencials

La nostra ciutat comptarà amb la, que reordenarà l'estètica del paisatge urbà i els usos públics i privats del teixit de la ciutat, així com els espais verds i el patrimoni. S'ha obert una través de la plataformaamb objectiu que l'opinió de la ciutadania es tingui molt en compte.Entre els punts principals, la nova ordenança regularà la col·locacióa les terrasses dels edificis ija que les instal·lacions fotovoltaiques s'han triplicat en un any a la nostra ciutat , així com el cablejat aeri. La superfície d'actuació cobrirà tot el sòl urbà de la ciutat, ambamb un focus important ental i com mencionaEns enfocarem en les façanes, les cobertes, el paviment, les mitgeres...tot allò que es pot veure a simple vista", explica.A més, també es renovarà l'vigent des del. "L'actual ordenança ha quedat superada per la legislació vigent, així que cal un canvi. Seguirem el model de la, que permet a cada municipi adaptar-la en funció de les seves característiques", explica el regidor.Hi hauràque informaran sobre l'estat de l'avantprojecte de la primera ordenança de paisatge urbà. Seran l'a la. Pel que fa al calendari, l'Ajuntament espera que cap al segon trimestre d'aquest 2023 ja es pugui avançar en els primers tràmits, després de la consulta participativa.Alhora, es preveu que la nova ordenança de llicències urbanístiques estigui llesta cap al 2024.