Tarzandez, l'influencer de Terrassa de viatges: «Per estimar la natura i els animals, primer se'ls ha de conèixer»

Viatjar, una càmera en mà i els cinc sentits posats en els espais naturals més exòtics formen el còctel perfecte per l', el terrassenc de 24 anys que cada cop està més a prop del seu somni: poder dedicar-se a ser creador de contingut de viatges, animals i natura. Amb nom d'usuaril'influencer ja acumulaamb posts i vídeos que ensenyen el seu dia a dia en diferents països. Alguns ja acumulen, com el del rescat d'un gos al desert del Marroc.La passió de l'Àlex Hernández per la natura va començar de ben petit, vivint a Vacarisses. El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac va servir-li de bressol per gravar vídeos als 13-14 anys, i crear el seuactual. Va estudiar Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, però després de seguir amb un màster a l'ESCAC de cinema documental, va adonar-se que la seva passió era oferir contingut audiovisual a l'audiència, fugint del periodisme tradicional.L'influencer va formar-se en especialització, comportament i biologia de primats, a més d'estudiar també els rèptils i amfibis i fer un curs d'herpetologia. Els animals són una part molt important del contingut a les xarxes de Tarzandez, i així va començar ajudant els delvolent oferir una funció educativa a l'audiència, a més d'entretenir. En un d'aquests vídeos virals -ja acumula- gravats al centre apareix una, bastant perillosa. El vídeo va ser publicat per pàgines de vídeos virals, commolt. Per això, sempre intento que les explicacions als meus vídeos s'entenguin molt bé", expressa Tarzandez. El creador de contingut vol enviar també un missatge contundent, de cara a la protecció dels animals: "", explica. Entre els episodis que més el van impactar, tenint en compte que en ocasions troba espècies perilloses, són els deli l'observació d'un, en un centre de rescat de Mèxic.El que realment mou l'Àlex, però, és l, ja que sempre s'ha considerat un aventurer intrèpid. El primer contacte que va fer amb un país estranger per tal de gravar vídeos va ser, i des de llavors ha visitat... la llista continua, i en els pròxims projectes pendents téi retornar al. Vol compartir les anècdotes que visqui durant els viatges, com laque va fer al Marroc. Un dels països que li crea gran curiositat, i que espera visitar pròximament, és Austràlia.