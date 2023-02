Afectacions al trànsit i mobilitat per Carnestoltes

Talls de trànsit i a fectacions al servei d'autobús

Afectacions al servei de taxis

Dispositiu Policial específic

Dispositiu de neteja

Amb motiu de la celebració de les rues de Carnestoltes hi haurà diverses afectacions de mobilitat, amb talls de circulació en diferents carrers del centre del municipi, anul·lacions de parades i afectacions del transport públic.El dissabte 18, a partir de les 15.30 h, s'anul·laran les parades de la L5 sentit Pla del Bon Aire de Josep Llimona, Marquina i plaça de Canjáyar. El dissabte, de 17.30 a 21.30 h, i el diumenge de les 19 fins a les 13 h, s'anul·laran les parades d'autobusos de la Rambla d'Ègara i el carrer de la Rasa. El dissabte 18 a més, també s'anul·laran les parades de l'avinguda de Josep Tarradellas a partir de les 17.30 h.Ambdós dies, la parada principal d’autobús serà a la plaça del Doré (Estació d’Autobusos) i tant dissabte 18 (de 17.30 a 21.30 h) com el diumenge 19 (fins a les 13 h), s'habilitaran dues parades provisionals a la carretera de Martorell, entre la rambla d'Ègara i el carrer d'Arquimedes, una en cada sentit. Aquestes parades, juntament amb la de l'Estació d'Autobusos, substituiran les de la Rambla i permetran el transport entre aquesta zona i els diversos barris del municipi.Les vies més afectades seran el vial est de la ronda de Ponent, l'avinguda de Josep Tarradellas, l'avinguda de l'Abat Marcet, el passeig Vint-i-Dos de Juliol, el carrer de la Rasa i la rambla d'Ègara.A partir de les 15.30 h, la Línia 5 es desviarà, en ambdós sentits, per la carretera de Martorell, l'avinguda d'Àngel Sallent, el carrer de Santa Maria de Mazzarel·lo, la ronda de Ponent; i sentit Pla del Bon Aire, pel vial oest de la ronda de Ponent, els carrers de Josep Llimona i Adra, i l'avinguda de les Arts.A partir de les 17.30 h: les línies 1, 2, 3, 4, 6, sentit oest, i les línies 8 i 9, es desviaran per la carretera de Martorell, l'avinguda d'Àngels Sallent, el carrer de Santa Maria de Mazzarel·lo, la ronda de Ponent i l'avinguda de l'Abat Marcet. Leslínies 2, 3 i 6, sentit est, es desviaran per la carretera de Montcada i el carrer deTopete.Consulta el Plànol del desviament dels autobusos de la Rua de dissabte de 15.30h a 19 h i el Plànol del desviament dels autobusos de la Rua de dissabte a partir de les 19 h Les línies 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 circularan pel carrer de Galileu. Les línies 2, 3 i 6, sentit est, es desviaran per la carretera de Montcada i el carrer de Topete. Les línies 2, 3, 4, 5 i 6, sentit oest, i la línia 9 es desviaran per la carretera de Martorell, l'avinguda d'Àngels Sallent, el carrer de Santa Maria de Mazarel·lo i el passeig del Vint-i-Dos de Juliol.Consulta el Plànol del desviament dels autobusos de la Rua de diumenge El dissabte 18, de 17 a 21 h, s'anul·larà la parada de taxis del CAP de la Rambla i esdesplaçarà la parada de l'Estació al carrer de la Columel·la.La Policia Municipal ha preparat dos dispositius policials diferenciats per a les rues de dissabte i diumenge. El de la rua de dissabte estarà format per una vintena d’agents, que controlaran, amb la col·laboració de 16 auxiliars de suport, el desenvolupament de la rua. Pel que fa a la rua de diumenge, el dispositiu estarà format per vuit agents i un comandament de la Policia Municipal de Terrassa, que comptaran amb el suport d’11 auxiliars.Els agents faran les tasques de regulació del trànsit, garantint la seguretat de tots els participants. En aquest sentit, des del cos de seguretat municipal es recorda a la ciutadania que, si ha d’utilitzar el vehicle privat, faci una previsió i busqui rutes alternatives tenint en compte que dissabte hi haurà talls de trànsit que afectaran la ronda de Ponent a partir de les 15 h i fins a les 19 h i la zona centre des de les 17.30 fins a les 23 h. Diumenge les afectacions a la zona centre seran des de les 8 fins a les 15 h.Pel que fa a la neteja, els serveis d’Eco-Equip han activat un operatiu especial de neteja per als carrers afectats per la rua dissabte a la nit i diumenge al matí i a la tarda.Pel que fa a la nit del dissabte, un cop finalitzada la rua es durà a terme una neteja mitjançant escombradora. Està previst a més fer una revisió del recorregut per netejar papereres i retirar aquells objectes més voluminosos que hagin pogut quedar a terra.Pel que fa al diumenge, durant la tarda, un cop acabada la rua infantil, es farà una neteja a fons del recorregut de la rua, fet que suposarà mantenir el tancament de la Rambla aproximadament fins a les 18 h.Posteriorment, durant la setmana, també es faran treballs concrets en aquests vials per acabar de netejar les zones.L’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa durant el cap de setmana el pla d'actuació municipal pel risc específic del Carnestoltes, que forma part del Pla d'Emergència Municipal, aprovat pel Ple Municipal i homologat per la Generalitat de Catalunya. El consistori recorda a la ciutadania els consells i recomanacions de seguretat del Servei de Protecció Civil.Es poden consultar consells de seguretat i com tractar les situacions d’emergència al web: https://www.terrassa.cat/consellsautoproteccio-carnestoltes.